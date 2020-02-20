「振興券」除了夜市還能用在6個地方　一日遊旅客也在發放範圍內





▲疫情衝擊觀光消費。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，行政院20日拍板「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。其中，經濟部預計將推出「振興抵用券」促進消費，目前詳細內容尚未定案，不過，已經先引起不少民眾好奇，到底振興券和當年馬政府推出的消費券有何不同。

經濟部這次規畫之「振興抵用券」，主要是因應疫情衝擊國內產業，參考民間酷碰折扣優惠（coupon），規劃「你花錢我打折」的優惠措施，政府提供折扣，鼓勵民眾消費，提振內需，預計規模是20億元。

在使用範圍上，振興券除了夜市，還能用在六個地方，包括：百貨賣場、零售、餐飲、商圈、傳統市場、會展等產業。經濟部中小企業處處長何晉滄表示，初步計畫搭配交通部的「國民旅遊方案」並放寬到住宿以外的民眾，一日遊的旅客也涵蓋在發放的範圍內。

關於振興券使用方式，將比照日前推出的夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用，以期帶動民生消費，創造額外效益。經濟部舉例，若民眾消費花了1000元，這裡面有折抵100、200，折抵的政府來負擔，這是初步的想法，至於振興券金額為何還要再評估。

至於馬英九政府在2008年推出之振興經濟消費券，通稱「消費券」，當年政府舉債858億元，因應全球金融海嘯所帶來的消費緊縮效應，每人發送新台幣3600元，面額有200元及500元兩種。

另外，「夜市抵用券」則為去年底經濟部配合秋冬國旅住宿補助所推出，首波發放290萬張、預算5.4億元，民眾入住參加秋冬國旅補助計畫的合法旅宿，旅館協助發放每房4張50元面額的抵用券。