政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接見華府智庫「新聞稿少2人」　張競揭身分：軍備業者

▲總統賴清德21日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德21日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德21日接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團，但中華戰略學會資深研究員張競指出，耐人尋味的是外籍訪賓共計八位，而新聞稿僅提到六位，另外兩位沒提到的訪賓，分別是軍備業者Sven Kruck以及Brittany Jacob。張競認為，智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，實在沒有必要如此遮遮掩掩，大大方方公開資訊發佈新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多。

張競表示，1月21日賴清德總統接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團，總統府以《總統接見德國馬歇爾基金會訪團　強調打造「台灣之盾」持續提升自我防衛能力　盼團結民主夥伴深化連結》發佈新聞稿。

張競表示，耐人尋味的是外籍訪賓共計八位，而新聞稿僅提到下列六位，霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）會長、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、 GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman）、 GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。

張競指出，另外兩位諱而不言之外籍訪賓，儘管座次排在最後，但卻公佈出特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，並且亦參加與賴清德總統合影；這兩位分別是軍備業者Sven Kruck以及Brittany Jacob。

張競認為，其實智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，我國亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩，台灣需要更多朋友，大大方方公開資訊發佈新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多。

最後，張競直言，此事證明總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

▼張競。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼張競。（圖／記者湯興漢攝）

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

