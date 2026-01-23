詐補助105萬「美髮師也成人頭」　前台南市議員1家3口遭起訴

▲前台南市議員謝財旺等人，被控嫌利用人頭詐領助理補助費，台南地檢署偵結依法起訴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市議員謝財旺被控在擔任台南市議會第1屆、第2屆議員期間，夥同妻子郭美雀及擔任服務處秘書的大女兒謝琬琪，利用人頭助理及虛報薪資方式，向台南市議會詐領公費助理補助費與春節慰勞金，金額高達105萬餘元。台南地檢署偵查終結，依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌，將謝財旺一家三口提起公訴。

起訴資料指出，謝財旺明知公費助理補助費並非議員薪資的實質補貼，卻在第1屆及第2屆議員任期內，涉嫌指示妻子與女兒出面，向不知情或未實際任職的黃姓大嫂、莊姓美髮師，以及從事餐飲業的鄭姓友人借用帳戶與身分證件，充當虛報助理費用的人頭。

檢方調查發現，黃姓婦人早於2011年辭去服務處工作後即未實際任職；莊姓女子為專職美髮師；鄭姓男子則從事餐飲娛樂業，並於2012年8月即離開台南市學甲區外出謀職，三人均未實際從事議員助理工作。謝財旺卻指示女兒製作不實聘書，並親自簽名後向市議會申報為公費助理。

經統計，謝財旺等人以此方式，在第1屆議員任期內詐得83萬5199元，第2屆任期內再詐領21萬6203元，合計不法所得達105萬1402元。

檢調查出，3名人頭助理雖未實際領取薪資，卻將存摺、提款卡及印鑑交由郭美雀與謝琬琪保管使用，8年間不法所得全數流入相關帳戶。郭美雀向檢方供稱，黃姓大嫂曾在服務處幫忙，但當時未給薪水，申報公費助理是為了彌補對方選舉時候來幫忙，並稱對方曾協助服務處送公文，惟檢方認定其說詞反覆，另涉偽證罪嫌起訴。郭女等人已繳回犯罪所得105萬餘元。

謝財旺則辯稱，相關事務均由妻女處理，自己僅負責簽名，並詳情並不了解，否認主觀犯意，惟檢方不採信他的說法，認定他涉案事證明確。