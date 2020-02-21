旅行業接力推優惠！濱城機票來回5888元、跟團玩4天只要8988元

▲星宇航空為旅行業打氣。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，國人出遊意願大幅下降，星宇航空為替旅遊產業打氣，推出台北-檳城來回5,888元起優惠票價雄獅、康福、東南、喜鴻及百威等旅行社也合作推出團體特惠行程，包括四天三夜8,988元(未稅)起、五天四夜$9,988元 (未稅)起等遊程。

星宇航空為同業加油，今(21)日於Facebook發起「We Will be Fine」串連活動，希望能為近日深受新冠病毒影響的所有旅遊相關產業打氣，也與檳城旅遊局及旅行社共同進行振興計畫。

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為了提振旅遊產業士氣，同時配合「體驗檳城2020繽紛亞洲」旅遊年，星宇航空與檳城旅遊局攜手推出台北-檳城期間限定票價，即日起至3月31日，於官網www.starlux-airlines.com預訂台北-檳城經濟艙來回5,888元（未稅）起；旅行社也合作推出團體特惠行程，四天三夜8,988元(未稅)起，五天四夜9,988元 (未稅)起，詳情請洽雄獅、康福、東南、喜鴻及百威旅行社。

▲星宇航空推出機票優惠。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，「We Will be Fine」串連活動透過簡潔好記的精神標語，表達一切皆會好轉的信念，星宇航空率先透過內部同仁手持標語合照，於官方粉絲團送出溫暖的鼓勵，並標籤友航及旅行社，提供特製海報下載及AR特效連結。期盼粉絲們能踴躍參與，發揮創意運用「We Will be Fine」海報及AR特效關心親朋好友，使人與人之間的距離不因疫情而生疏。

檳城擁有豐富的歷史建築、人文活動，加上特出的美食文化，檳城喬治市為世界文化遺產，完整保留歷史的閩式、英式等建築古蹟，並融合華人、馬來、印度、英國等多元文化。

漫步在古色古香的街道上，美麗的壁畫創作在各處等著被發現，還可朝聖知名電影場景，如《瘋狂亞洲富豪》的藍屋（張弼士故居）、《色戒》的舊關仔角大鐘樓。

除了豐富的建築遺跡，檳城的美食當然也不容錯過，早餐在南洋茶室點份咖椰吐司配白咖啡，中餐到美食廣場品嚐炒粿條及沁涼的紅豆霜，晚上前進夜市來碗福建蝦麵、五香滷麵或檳城叻沙，數不清的特色小吃，從早吃到晚都不嫌多。

▲濱城擁有美麗人文與風景。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空推出機票優惠。（圖／星宇航空提供）