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日本人口1.3億「本土確診飆升無感」　病患發燒半月照搭電車上班…專家全傻眼

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▲日本,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,觀光。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本本地人對於新冠肺炎感受度極低。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／編譯

新冠肺炎（COVID-19）在中國武漢出現，以驚人的速度迅速擴散至世界各地，其中中國遊客最愛去的「日本」成為東北亞疫情最嚴重的國家，撇除停靠在橫濱的鑽石公主號355例確診（截至16日12時）外，境內就已經達到53例確診。日本厚生勞動省15日的記者會上，勞動大臣加藤勝信坦言，「疫情已經在日本開始流行，甚至未找出國內主要傳染途徑是什麼」，官方如此面對疫情的態度，讓不少專家相當擔憂。

隨著東京奧運即將開始前哨戰「聖火傳遞」，一直以來仰賴觀光財的首相安倍晉三，在疫情爆發初期，各國開始管制陸客、入境限制時，或許擔憂少了中國遊客會重創日本觀光經濟，至今尚未提出任何入境限制，僅輕描淡寫表示「希望日本民眾與入境客都能做好防疫」；然而在境內確診案例中，有10多人曾跟中國遊客接觸過、扣掉撤僑確診，剩下的「確診人」既沒有旅遊史、也沒有接觸過中國人，幾乎就是日本本土人傳人的患者，而這樣的狀況厚生勞動省卻完全沒有警戒。

▲新冠肺炎,安倍晉三,日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三的政策並未出現「入境限制」恐讓日本淪成疫區。

更令外界擔憂的是，厚生勞動省的資料中，顯示這些本土確診病患，有部分在1月底、2月初就已經出現症狀，有就醫者被醫院按照普通流感或是肺炎處理，直到14日同日爆發本土6例確診，才驚覺嚴重性進行篩檢隔離。若仔細推估，新冠病毒在日本幾乎已經到第三代傳播，除了第一代「有旅遊史、撤僑者」的人，第二代「為接觸過可能確診者」，第三代傳染者則為本土人傳人，以及家庭、社區傳染。

以東京首例計程車司機確診來說，他的丈母娘是一位83歲的老太太，確診不久後病逝，計程車司機上月29日出現發燒、本月13日被確診為新冠肺炎，在這發病期間以及潛伏期間接觸大批民眾，加上曾參加百人新年晚會，15日再傳出同車行的7人確診，這樣傳染的速度與人數非常需要日本政府正視疫情。

然而直到現在，日本本土58例確診，卻無法帶給日本人病識感，隱形潛在的病患恐怕已經在人口密度極高的東京擴散；日本人心中對於新冠肺炎的看法，仍是「那只是一般流感」、「那是中國的疾病，對我們並沒有太大的影響」、「沒有這麼嚴重」、「口罩那些的不需要戴吧！」，就無知的狀況來看，日本人口約有1.3億人口左右，58例確診且集中在東京，對於其他城市的人而言，確實不痛不癢。

但是，當日本人對於病情不重視的情況下，甚至「請病假」、「就醫」是一種困擾跟負擔時，恐怕將可能重演過去武漢的的狀況，當時也只是從華南市場竄出的「不知名肺炎」，如今成了令人聞之色變的「新冠肺炎」。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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