退休高官確診「嫌醫院破」　死不隔離趴趴走10天「有個人房才願住院」

▲陳北洋曾任湖北司法廳副廳長。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北司法廳退休副廳長陳北洋一家三口被確診新冠肺炎，但卻拒絕就醫，還搬到另一個沒有感染的社區居住，社區等單位多次勸說他就醫隔離，也都被拒絕，引起民間輿論不滿。對此，湖北司法廳表示，陳北洋及其他家人已在13日下午被送醫隔離，紀檢部門也已經介入此事。

根據陸媒報導，陳北洋一家3日就已經被確診，但卻一直拒絕到醫院隔離治療，只是找人開藥，在家自行養避，還說醫院的病房「達不到廳級幹部的標準」，所以不想入住。

之後還有網友爆料，陳北洋拒絕入院後，竟還搬到另一個沒有感染病例的社區，且還不理會當地社區工作人員的勸導，堅持不隔離就醫。直到社區人員再次上門勸說時，陳北洋態度才稍微軟化，但卻提出三個要求，一是要住好醫院、有個人房；二日要與兒子同一間醫院；三是要求醫院當日上門做病毒核酸檢測，若為陽性就上醫院，若陰性就不走。

▼社區居民快被陳北洋嚇死，聯合起來寫信檢舉。

而醫院也真的派專人上門檢測，並在陳家貼了封條封門，防止陳家人有人外出。但沒想到，隔天一早，管理員就發現封條被毀，有人透露，陳北洋經常在社區散步，完全不管會不會傳染給別人。

陳北洋的荒唐事件在網路上引起很大討論，湖北司法廳也為此出面，表示陳北洋一家已於13日下午被送醫隔離，紀檢部門也已介入此事。湖北省紀委監委則表示，陳北洋是省管幹部，省紀委監委會按照規定和程序辦理，「絕對不會放任不管。」

▼陳北洋貼出致歉信，卻還罵了舉報者兩句，叫大家別信太多。