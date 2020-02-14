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她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲墨西哥傳出殘忍謀殺案，女子遭剝皮。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

墨西哥日前發生一起殘酷的謀殺案，一名25歲的女子遭到殺害後，竟被分屍、剝皮，案件爆發後，卻遭到多家當地媒體直接曝光出現場照，引發大批墨西哥民眾不滿、上街抗議，認為不但不尊重死者與家人，更是對於死者家屬的二次傷害。

根據《CNN》報導，46歲的兇手在墨西哥一間民宅內殺害一名25歲的女子英格麗（Ingrid Escamilla），直到警方到場時，全身都是血的兇手仍在場，他告訴警方英格麗已經被分屍，有部分的器官已經被沖掉，屍體也已經被剝皮，警方當下看到案發現場，震驚到說不出話。

墨西哥城市長辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，希望檢察官可以對兇手求處最高刑罰，據悉該名兇手是女子的丈夫。然而在案發之後，墨西哥當地幾間媒體，竟直接放上案發現場的分屍照，讓許多市民相當震驚，認為這樣根本對死者不敬、甚至對方還是一位女性，完全沒有思考到死者家屬的感受。

照片流出後，甚至引起示威抗議，墨西哥檢察官辦公室發出聲明表示，目前正在調查案發現場照流出的原因，並將流出者判重罪。

當地婦女團體表示，墨西哥婦女受到暴力侵害的狀況相當嚴重，政府也面臨極大的挑戰，但保護受害者與其家人尊嚴、身分是最基本的，呼籲媒體需要有負責任的道德行為。

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