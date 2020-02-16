全世界怕爆！新冠病毒肆虐「WHO反駁10大民間迷思」　烘手機30秒消毒太荒謬

▲新冠病毒肆虐WHO破解10大迷思。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

自新冠肺炎（COVID-19）爆發後，自中國境內延燒至國際，人人自危之際，也傳出不少「偏方」來抵抗病菌，反而卻造成國際衛生組織（WHO）甚至當地醫療單位許多困擾。對此，WHO出面駁回「10大民間殺菌偏方」希望民眾可以以正當、有科學的方式讓生活環境與個人維持健康。以下為WHO反駁10大殺菌迷思：

1.烘手機（乾手機）並不會殺死病菌

外傳以烘手機吹30秒熱風就能殺菌，但WHO強調，要避免感染，一定要勤洗手並用紙巾或是暖風吹乾，熱風並不能殺死新冠病毒。

2.紫外線燈不能消毒皮膚

WHO表示，紫外線燈恐怕還會引起皮膚刺激，甚至長遠來看同樣來自太陽的紫外線，都會破壞人體細胞DNA，即便在醫院、實驗室經常使用紫外線燈殺死微生物，但切勿在人類生活周遭使用。

3.吃大蒜沒有用

大蒜具有抗菌效果，也是一種健康食物，但目前仍沒有證據證明新冠病毒可以被大蒜消滅，Facebook上日前傳出「吃大蒜可以殺死新冠病毒」的貼文，目前已經遭到檢舉。

4.芝麻油不能擋病毒

傳聞芝麻油抹在皮膚上可以抵抗病毒，WHO強調，新冠肺炎會透過飛沫傳染，芝麻油完全沒有證據顯示有用。

5.在身體上噴灑酒精或是漂白水並不能清除病毒

在身體上噴灑酒精或是漂白液是非常危險，甚至對口腔黏膜、眼睛、器官等會造成傷害，WHO強調酒精、漂白水可以在「一般表面上」使用。

6.體溫感熱儀並不是完全準確

新冠病毒爆發後，各機場、車站都擺出感熱儀，希望多少能阻擋發燒的入境客，但卻無法發現「已經感染但尚未發病的人」，在潛伏期中仍有傳染力，WHO強調盡可能人人都要有病識感，甚至出現症狀就要迅速就醫。

7.中國的信件跟包裹並不會傳染

WHO表示，來自中國的信件與包裹是安全的，因為冠狀病毒無法在物體上存活很長的時間，目前也沒有出現這樣的傳染途徑。

8.寵物並不會傳染冠狀病毒

儘管新冠病毒是從中國武漢華南市場出現，但目前仍沒有出現、也未證實寵物會被新冠病毒傳染，或是帶源。

9.原本的肺炎疫苗，並不能抵抗新冠病毒

新冠病毒的疫苗與解藥都在研發中，世界各地的研究單位都在努力開發，目前正以SARS的資訊進一步研發，根據Pharmaceutical Technology的說法，這可能需要一年或更長時間才能開發出來。而原本的肺炎疫是不能抑制新冠病毒。

10.鹽水噴霧不能抗新冠病毒

一般感冒都會以鹽水漱口或是沖洗鼻子，但新冠病毒是否能被鹽水克制，目前仍未有研究證據可以證明。