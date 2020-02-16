速度驚人！英國9例確診「8例已經出院」　警戒狀態持續：避免更多意外病例發生

▲英國醫院。（圖／示意圖／翻攝Google Map）

文／中央社

英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）今天表示，英國9例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例當中，有8人經過兩次檢測陰性後，已經出院。

英國廣播公司（BBC）報導，英國從中國武漢撤僑的第一批94人，之前在威勒爾（Wirral）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）隔離14天，目前也全部結束隔離期返家。上週末從中國撤僑的100多人仍在進行隔離。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示：「我要強調，這些出院的人都已經痊癒，不會危害大眾健康。」

出院者當中，包括在法國滑雪度假小屋時被英國男子華爾希（Steve Walsh）傳染的4名大人與1名小孩共5人。華爾希本人則是去新加坡開會時被傳染，也已經痊癒出院。

華爾希從新加坡返英途中在法國阿爾卑斯山區滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茲瓦（Les Contamines-Montjoie）的小木屋停留，期間和英國度假客及一個英國家庭同住。他在這段期間傳染給11人，5人在法國確診，另一人後來在西班牙馬約卡（Mallorca）確診，另5人在英國確診。

這群滑雪客今天發表聯合聲明表示：「我們這一團，包括在他國的6人，都已經迅速痊癒，隔離期間也只施用最簡化的藥物治療。」他們感謝治療團隊，表示感覺健康良好，期待很快回家。英國最後一名確診病患目前仍在倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）的專科中心接受治療。

根據英國政府官網，截至15日，英國共有2992人接受檢驗，其中2983人為陰性，9人陽性。NHS英格蘭地區急症護理科主任魏勒特（Keith Willett）表示，為了避免病毒傳播，未來數週將會有更多人需要進行居家隔離。

英國當局追溯這些病患的行蹤，發現其中1人上週曾在倫敦參加巴士會議（UK Bus Summit）。這場會議有數百人參加，包括2名工黨籍議員，這些人目前都被通知必須進行居家隔離，2名議員也都取消未來的公開行程。