空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家這樣回答

▲如何減少新冠病毒傳播成為防疫重點。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎病毒傳染力強，如何防範成為各界關注焦點。對於空氣清淨機是否可以過濾病毒，中國疾控中心研究員馮錄召今（16日）表示，空氣淨化器主要適用於去除空氣中的一種或者多種污染物，產品標準並沒有對病毒或其他微生物有殺滅率的要求，所以不一定能過濾病毒。

中國國務院下午就新冠肺炎疫情聯防聯控機制召開發佈會，馮錄召在回答記者提問時，做出上述回覆。他建議，「一般家庭每日還是對室內進行通風、換氣，可以通過自然通風或者機械通風。」

此外，現場有媒體提到，回家時，有無特別需要對鞋底消毒。馮錄召表示，新冠病毒主要還是通過近距離的呼吸道飛沫傳播或者接觸傳播。飛沫沉降到地面後，鞋子就算有可能沾染到，病毒量也非常少，所以在日常生活中，不需要對鞋底進行消毒，保持清潔即可，建議回家之後在門口換鞋。

至於許多地方透過設置紅外熱成像測溫儀等設備，判斷來往人員是否發燒。馮錄召認為，體溫篩檢是對可疑病例排查的手段，紅外熱成像測溫儀可以實現遠距離、多目標的體溫檢測，還可以避開大規模體溫檢測造成的人員滯留，對降低疾病風險有一定的好處。

不過，他也提到，儘管這種方式相對安全方便，也是在公共場所偵測發熱人群的一種方式，但它的精確性會受到外部環境因素的影響，建議還是根據當地的實際情況選擇使用。