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復工災情！他回北京上班8天確診　同事食堂一起排隊就中標

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▲▼上海復工首日。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲大陸企業近日紛紛復工，民眾在地鐵上戴上口罩前往上班，但已有不少地區傳出聚集感染。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，春節後大陸各地復工防疫情況受到關注。對此，北京市疾控中心於今（16日）的記者會上，又宣布一例未做好防控的確診案例，為一名個案返北京上班8天後，近日出現「感冒」症狀就醫後確診，部門數十人都被隔離，已有一名在食堂一同排隊用餐的同事證實感染。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，該確診病例在春節前，曾與家人駕車回老家過年。過年期間，老家親友照常聚會，個案也「不當一回事」，照常吃喝。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京街上貼著新冠肺炎防疫標語。（圖／達志影像／美聯社）

但在春節後初六返回北京，並於初七陸續開始上班後，該個案於正月十五（2月8日），聽聞老家一名親戚被確診，這時該男才意識到自己最近的「感冒」症狀赴醫院檢查，最後被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎。

疾控中心強調，這名患者回北京後，沒有進行居家隔離觀察14天，導致這名確診患者的全單位，幾十人都作為密接被隔離了。

龐星火說，「更痛心的是」，這名患者已經「招」上了一名同事，核酸檢測呈陽性。該同事回憶與個案互動經過，唯一一次接觸是兩人在食堂吃完飯後，曾一起排隊倒餐盤，當時兩人都沒有戴上口罩。

▲▼昆山市台商復工。（圖／取自昆山台協網站）

▲昆山市台商復工，在食堂貼上緊告標語。（圖／取自昆山台協網站）

值得注意的是，該案例屬於在大陸企業普遍於2月10日復工前，就出現的復工集聚感染案例，而在近日，大陸各地也已傳出多起聚集性疫情，包括重慶的攀鋼重慶鈦業公司，出現2例確診、1例無症狀陽性感染者，131人密切接觸。

其餘也有湖南的婁底漣源海螺水泥廠、山西某電廠均為春節期間因生產需要，繼續上班，員工陸續返回復工後，開始出現確診案例，使得企業目前緊急停工或採封閉式管理；為了最大限度的降低風險，據《福州日報》報導，當地計畫提供復工人員免費核酸檢測，避免產生「無症狀感染者」的風險。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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