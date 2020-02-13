家庭醫師確診　英國8月大男嬰看病卻成「最年幼疑似病例」爸媽崩潰

▲英國一名8個月男嬰成為國內年紀最小的疑似病例。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國西薩塞克斯郡（West Sussex）一名8個月大的男嬰上周被媽媽帶到沃辛醫院（Worthing Hospital）看診，未料醫師事後確診感染新冠病毒，他因為出現症狀，也被列為追蹤名單，成為國內年紀最小的疑似病例。男嬰的父母對此感到非常震驚與難過，「我們簡直就像活在地獄裡。」

▲英國一名醫師確診，他上周治療的12名病患全被列為疑似病例。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

一名母親帶著年僅8個月大的兒子前往沃辛醫院看診，未料家庭醫師事後確診感染新冠肺炎，她與孩子都曾接觸病患，目前正在接受居家隔離。男嬰因此成為英國目前年紀最小的疑似病例。

男嬰的父親向《每日電訊報》表示，兒子幾乎出現了「所有新冠病毒的症狀」，他非常擔心4歲女兒也會被感染，「我們簡直就像活在地獄裡，完全被嚇呆了……我們待在家裡，給孩子退燒藥卻都沒用。我的小男孩罹患血友病，肺部也有些狀況，他原本就已經很虛弱了。」

▲英國目前累計9例確診。圖為武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

《太陽報》報導，英國目前出現9起確診，首都倫敦12日出現第一起病例，一名曾到中國的女子抵達英國以後確診感染。

南安普敦大學（University of Southampton）全球健康高級研究員海德（Michael Head）認為，倫敦出現新冠肺炎病例是預料之中的事，「這是一個超過11000萬人口的都市，擁有好幾座主要國際機場。」他指出，英國應該會出現更多病例，「但希望都只是個別病例，數量小一點。」

西薩塞克斯郡布萊頓（Brighton）、霍夫（Hove）與義本（Eastbourne）一共5名居民確診，數十人因曾有接觸史，被公共衛生部要求自我隔離，12所學校進入「感染警戒」狀態。

上述地區中，布萊頓被視為英國的疫情爆發中心，因為53歲男性商人沃爾什（Steve Walsh）曾到新加坡出席國際會議，1月28日回國以後才確診，意外將病毒感染給11人，被媒體形容是「超級傳播者」。他住在倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas's Hospital）隔離，13日已經出院，曾透過電子郵件向鄰居透露，對於自己造成國內疫情感到不安。

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