影／回應傾中質疑　譚德塞臉色凝重「否認中方施壓」要求WHO讚揚

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）肯定中國處理武漢肺炎疫情受質疑，外媒詢問是否因中國施壓，他辯護表示因中國採取很多措施減緩病毒傳播，事實會說話，否認中國要求世衛讚揚。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞否認遭中方施壓。（圖／達志影像／美聯社）



譚德塞今天在為期2天應對疫情論壇落幕後召開記者會，強調歡迎各界在論壇的積極回應，除提出總體計畫並承諾共同努力。

媒體提問中國政府是否有要求世衛給予讚揚，因對中國而言面子很重要，譚德塞聽完提問後臉色相當沉重，回應說中國採取很多措施以減緩病毒的傳播速度，例如關閉武漢這麼大的城市，做出影響社會與經濟的艱難決定，事實會說話，否認中國要求世衛讚揚。

譚德塞另說明疫情發展，截至今天上午，中國共有4萬4730例病例、死亡1114人。過去一週，中國新增確診病例數量穩定，但對此現象解釋必須謹慎，仍可能朝任何方向發展。

一同出席記者會的世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，大家希望看到病毒得到控制，但現在就預測疫情是達到頂峰、中期或結束都為時過早。

此外，先前載有上千名旅客的郵輪威士特丹號一度遭多國拒絕靠港，終於可停靠柬埔寨的施亞努港，對此譚德塞在記者會中感謝柬埔寨政府，認為這是他不斷呼籲國際團結的一個例子，強調爆發疫情可以顯示出人們最好和最差一面，汙衊個人或整個國家只會危害防疫工作。

武漢肺炎疫情衝擊國內各項產業，世界衛生組織2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。此外，世衛今天也宣布剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情依舊是全球公共衛生緊急事件。（編輯：陳永昌）

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