國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲公司創辦人傳出與網紅女下屬有染，相關影片與訊息內容流出。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡知名房產媒體公司Property Lim Brothers驚爆桃色醜聞，創辦人之一林煒傑遭指控與公司網紅女下屬Grayce Tan有染。一段疑似兩人在辦公室「激戰」的影片近日在網路上瘋傳，隨後更有內部道歉簡訊流出，林煒傑坦承「逾越不該逾越的界限」。目前公司官網已將兩人除名，女方社群帳號也緊急設為私密狀態，引發關注。

辦公室拉黑簾「傳出呻吟聲」

8視界新聞網報導，根據網路上流傳的一段剪輯影片，拍攝鏡頭對準一間拉下黑色簾幕的辦公室，清楚錄下房內傳出的陣陣呻吟聲，門外甚至有人趴下透過門縫窺探內部動靜。林煒傑手中拿著濕紙巾一度短暫離開，之後又折返辦公室。隨後鏡頭也捕捉到兩人步出辦公室的畫面。

據了解，女方Grayce Tan擔任該公司戰略副總裁，在社群媒體上擁有超過19萬粉絲。

道歉簡訊流出　認了「逾越界限」

出軌風波爆發後，有網友在Reddit論壇貼出截圖，疑似是林煒傑發給公司員工的訊息。內容提到，「我犯下個人錯誤，逾越了不該逾越的界限」，將對團隊造成的失望與干擾承擔全責，「我已同家人處理此事，並會在接下來的幾個月裡，把重心放在修復和保護我的家庭」。

該截圖內容也顯示，他與這名女下屬都將卸下公司職務。

官網火速除名引熱議

針對相關傳聞，所屬公司並未做出回應，但目前官網領導層頁面已無兩人的訊息。Grayce Tan的Instagram也已轉為私密帳號。

對於這起風波，網友反應兩極，有人痛批出軌行為不可取，擔憂雙方配偶與子女受到二度傷害。不過也有網友懷疑，這是否是公司為了推廣下一輪專案項目所操作的行銷手段。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／副所長爭按摩女　查情敵個資留言「做X是不是很爽」
許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸！　親認胖到60kg⋯曝3原因
爬101千萬酬勞！霍諾德「捐款1用途」網驚：稀有人類
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前她拍短片揭曉第二胎的性別，表示希望有翻盤的機會。近日她發文分享產檢的過程，真實呈現她在檢查室內的忐忑心情，同時也表示：「恭喜我正式加入男子宿舍。」

關鍵字：

新加坡網紅東南亞要聞

