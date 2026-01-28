花蓮市贈春聯開跑！兩款名家限量新春祝福　即日投送4萬5千家戶

▲▼贈送插畫家DUNCAN及在地設計師李彥瑾2款名家限量春聯。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接馬年新春，花蓮市公所今年特別推出兩款限量版新春春聯，分別與知名插畫家DUNCAN及在地設計師李彥瑾跨界合作，展現花蓮豐沛的創作能量與地方特色。市公所即日起展開春聯投遞作業，將兩款春聯送達花蓮市四萬五千餘家戶，與市民一同迎接嶄新的一年。

花蓮市公所今年第七度攜手知名插畫家DUNCAN，推出「山海騰駿」新春春聯，以Q版小馬為主題，搭配「山海騰駿」題字，象徵花蓮得天獨厚的好山好水，也寓意駿馬奔騰、諸事順利，祝福花蓮在新的一年持續向前、蓬勃發展。

▲在地設計師李彥瑾款。

另一款春聯則邀請在地設計師李彥瑾合作，這也是雙方第二次攜手。李彥瑾過去所設計的作品，現今仍可於花蓮市公所門前橫幅看見。今年市長春聯以「馬到成功」為題，搭配Q版市長魏嘉彥與可愛搖搖馬形象，透過年輕活潑的設計語彙，展現花蓮充滿創作動力與青春能量的一面。

▲▼花蓮市公所即日起投送至4萬5千家戶祝福新春快樂。

花蓮市長魏嘉彥表示，今年兩款春聯尚未正式推出前，就已有外縣市朋友來電詢問，顯見花蓮創作深受關注。兩款春聯皆由花蓮在地創作者操刀設計，市公所除持續支持在地創作外，也希望透過具花蓮特色的設計行銷城市，讓全國看見花蓮的創作實力，並祝福市民朋友新年快樂、萬事如意。

兩款限量新春春聯將於年前由專人投遞至各家戶；若有額外需求或喜愛市公所特製春聯的市民朋友，即日起可於平日上班時間（週一至週五上午8時15分至下午5時30分，午休時間12時至1時30分），前往花蓮市公所一樓服務台索取，數量有限，送完為止。

