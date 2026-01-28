服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

▲老婦人的故事引發大量善心捐款。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名老婦人雖然已是92歲高齡，為了生計仍在忙碌的服飾店工作，店內女顧客發現後感到不捨，幫忙將她的故事分享在網路上，沒想到成功募得8萬多美元（約台幣250萬元）善款，希望能夠幫助她退休。

高齡被迫工作 92歲婦人身影惹鼻酸

92歲婦人康尼克(Muriel Connick)由於微薄的社會褔利金不足以支撐生活，所以每天需通勤15分鐘，到龐帕諾比奇市(Pompano Beach)當地百貨公司Burlington department store服飾店上班。

高齡的康尼克在店內辛勤工作的模樣，引發女顧客斯蒂爾(April Steele)注意，「我當時心都涼了，為什麼一個92歲老太太還在工作，這對我來說真是難以置信」。

92歲婦生活陷困難 網友暖心救援

斯蒂爾和康尼克聊天後發現，康尼克因為財務陷入困境，社會福利金不足以支付基本開銷，包括房租、車貸、保險、電話費、電費和有線電視等費用，所以被迫繼續工作，讓她非常心疼，想要提供幫助。

斯蒂爾先在臉書群組中曝光康尼克的故事，後來在其他網友的建議下發起GoFundMe募款活動，沒想到短短幾周成功吸引大量善心人士幫忙，如今已募得超過8萬多美元善款。

來自大量陌生人的善心讓康尼克非常驚喜，「我真的很驚訝，我沒想到她會幫我做這麼多，我真的非常感謝他們」。斯蒂爾表示，「活動非常成功，大家真的是太慷慨了」。