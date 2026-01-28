　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

服飾店驚見「92歲白髮奶奶」為生計搬貨工作　女顧客1善舉助退休。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲老婦人的故事引發大量善心捐款。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名老婦人雖然已是92歲高齡，為了生計仍在忙碌的服飾店工作，店內女顧客發現後感到不捨，幫忙將她的故事分享在網路上，沒想到成功募得8萬多美元（約台幣250萬元）善款，希望能夠幫助她退休。

高齡被迫工作　92歲婦人身影惹鼻酸

92歲婦人康尼克(Muriel Connick)由於微薄的社會褔利金不足以支撐生活，所以每天需通勤15分鐘，到龐帕諾比奇市(Pompano Beach)當地百貨公司Burlington department store服飾店上班。

高齡的康尼克在店內辛勤工作的模樣，引發女顧客斯蒂爾(April Steele)注意，「我當時心都涼了，為什麼一個92歲老太太還在工作，這對我來說真是難以置信」。

92歲婦生活陷困難　網友暖心救援

斯蒂爾和康尼克聊天後發現，康尼克因為財務陷入困境，社會福利金不足以支付基本開銷，包括房租、車貸、保險、電話費、電費和有線電視等費用，所以被迫繼續工作，讓她非常心疼，想要提供幫助。

斯蒂爾先在臉書群組中曝光康尼克的故事，後來在其他網友的建議下發起GoFundMe募款活動，沒想到短短幾周成功吸引大量善心人士幫忙，如今已募得超過8萬多美元善款。

來自大量陌生人的善心讓康尼克非常驚喜，「我真的很驚訝，我沒想到她會幫我做這麼多，我真的非常感謝他們」。斯蒂爾表示，「活動非常成功，大家真的是太慷慨了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳
快訊／高畑充希生了！　岡田將生當爸發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

野生大象發狂「瞬間扯掉車門」　遊客緊急跳車11歲童赤腳逃命

黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎

惡男把21歲女「拖進火車廁所中」性侵　回座再對17歲女乘客下手

2少年凍死雪地　忠心比特犬「零下守護小主人遺體4天」發抖拒離開

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

醫師手滑按錯！　3周大早產女嬰遭誤打「5倍藥劑」慘死

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

醫師手滑按錯！　3周大早產女嬰遭誤打「5倍藥劑」慘死

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

致死率75%！印度立百疫情「感染源未明確」　世衛發聲

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

向習近平喊謝謝奏效？中國證實「撤除黃海結構物」　有意拉攏南韓

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故受害者家屬小組提四大改革訴求　籲提高強制險給付

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

【屁屁雙馬尾】柯基綁完這造型竟是為了防沾大便XD

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

伊朗19歲重機網美被射殺　官媒：車禍意外

關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

更多熱門

相關新聞

青少年TikTok挑戰　害約克夏衝馬路斃命

青少年TikTok挑戰　害約克夏衝馬路斃命

美國佛州一群青少年從事TikTok挑戰，踹開一戶民宅的門，導致屋內3歲寵物犬受到驚嚇，後來發現在馬路上被車撞死，不幸事件令飼主非常崩潰，要求當局調查事件，對這群青少年究責。

川普怒調韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓

川普怒調韓關稅　不滿「投資沒到位」狂施壓

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美宣布中東軍演　川普：另支艦隊駛向伊朗

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

美國冬季風暴釀38死！　嚴寒籠罩逾2億人

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

川普飆罵髒話「Fxxk you」!　共和黨秘密錄音流出

關鍵字：

老婦募款退休社會福利金Muriel Connick佛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面