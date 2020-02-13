赴日注意！14日起飛機上有人感染新冠肺炎　全體乘客禁入境

▲日本政府將修正相關行政命令，14日起，若飛機或船舶只要有一人為明確感染者，全部乘客皆不能入境。圖為大阪關西機場。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／東京13日綜合外電報導

為加強防疫，日本政府將修正相關行政命令，14日起，飛機或船舶上只要有一人為明確感染者，全部乘客皆不能入境，赴日民眾應注意。

日本經濟新聞報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今天說，對於武漢肺炎患者及疑似感染者，將可以採取檢疫法上的「隔離」及「留置」措施。相關行政命令修正案可望於今天內閣會議通過。

共同社報導，14日起，在機場或港口發現疑似危險感染、檢查為陽性者，將直接送至醫療機關；飛機或船舶上只要有一人為明確感染者，全部乘客皆不能入境，須在醫療機關等待檢查結果。

▲羽田機場擺放著新冠肺炎相關警告標誌。（圖／路透）

目前停泊在日本橫濱港海域、發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪，船上旅客被要求留在各自房內，但日本過去並無明確法源依據。

日本政府基於搭乘包機從武漢返國的日本人中，有人確診武漢肺炎卻無相關症狀，所以也修正傳染病法的行政命令，讓無症狀患者的住院措施及醫療費用可由政府公費負擔。

全日本新聞網（ANN）報導，武漢肺炎雖然屬於日本傳染病法中的「指定傳染病」，但只能強制有症狀患者住院、限制工作及由公費負擔醫療費用。

厚生勞動省為避免疫情擴大，所以修改行政命令，可以強制沒有發燒及咳嗽等症狀的確診患者住院。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）

▼鑽石公主號目前位在橫濱港。（圖／路透社）