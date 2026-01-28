看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看透科技巨頭？　「國會女股神」裴洛西狠砍蘋果、輝達

▲▼美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

「國會女股神」之稱的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）再度成為投資圈焦點。她最新提交的國會財務申報顯示，大舉調整股票與選擇權部位，交易金額約6,900萬美元（折合新台幣約21億元），橫跨多家科技與金融龍頭，操作節奏出現明顯變化。

裴洛西（Nancy Pelosi）被市場緊盯的關鍵，在於她這波並非單純進出，而是同步調整結構。根據公開文件與追蹤資料，她一方面降低部分科技股現股比重，另一方面卻透過長天期選擇權續抱中長期成長題材，引發外界熱烈解讀。

現股獲利了結　科技巨頭成重點調整
從申報內容來看，現股減碼動作相當明確。她賣出大筆蘋果股票，金額合計約5,000萬美元，另同步降低輝達與迪士尼持股水位，各約500萬美元。文件也顯示，她在去年底陸續出清部分亞馬遜部位，整體屬於分批調節。

進一步拆解，輝達、PayPal與迪士尼都在減碼名單中，顯示她對大型科技與消費娛樂股，已進行階段性獲利了結。市場多認為，這並非全面轉空，而是因應高檔震盪的風險管理。

選擇權續抱趨勢　長線看法未變
與現股動作形成對比的是，裴洛西（Nancy Pelosi）在選擇權市場反而持續加碼。她新買進蘋果、輝達的長天期認購期權，並同步布局Alphabet與亞馬遜，單筆投入金額多在數十萬美元等級。

▲▼ 裴洛西抵達賀錦麗敗選演說會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

其中，Alphabet的操作最受關注。她不僅行使既有買權，去年底還再度加碼，履約價與到期日設定偏長線，持倉價值已明顯放大。蘋果與亞馬遜也採取類似模式，呈現「賣現股、留曝險」的配置思維，部分股票同時轉入捐贈建議基金。

布局擴至金融股　退休前最後參考
除了科技股，她也新建倉資產管理公司聯博，買進約2.5萬股，並行使Tempus AI與Vistra的買權；在Comcast分拆Versant Media後，亦取得相關股票與現金。整體來看，資產配置更加分散。

外媒曾統計，裴洛西（Nancy Pelosi）與丈夫、商人保羅．裴洛西（Paul Pelosi）在她37年國會生涯中，投資獲利至少1.3億美元，報酬率驚人。隨著她預計於2027年初退休，未來將不再公開持股，這份申報，也被不少散戶視為重要的「最後觀察指標」。

01/25 全台詐欺最新數據

