致死率75%！印度立百疫情「感染源未明確」　世衛發聲

▲針對印度立百疫情，世界衛生組織27日做出回應。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度爆發致命立百病毒（Nipah virus）疫情，已造成5人感染、約百人遭隔離。對此，世界衛生組織（WHO）27日表示，儘管感染源尚未完全明確，但疫情進一步擴散風險較低，目前尚無證據顯示人傳人的情況有增加趨勢，且印度具備控制這類疫情的能力。

第7次！印度爆疫情 感染源未明確

環球時報、俄羅斯衛星通訊社報導，世衛組織正與印度衛生部門保持聯繫，評估立百病毒的傳播風險。

WHO官員說明，印度已具備控制此類疫情的能力，從過去幾次疫情處理經驗可以證明這一點，但感染源尚未完全明確，「考慮到印度和孟加拉國部分地區的蝙蝠族群中存在立百病毒宿主，包括西孟加拉邦在內，可能出現進一步暴露感染的情況」，強調需提高民眾對飲用椰棗汁等高風險行為的警覺。

WHO駐日內瓦發言人塔里克·亞沙雷維奇則稱，由於對立百病毒瞭解有限，病毒仍有進一步感染人群的可能。

這是印度的第7次立百疫情，也是自2001年以來在西孟加拉邦的第3次爆發，西孟加拉邦曾在2001年與2007年都爆發過疫情，南部喀拉拉邦也曾多次通報疫情。

受到這波疫情影響，香港、台灣、泰國及尼泊爾等多個亞洲國家機場已加強健康監測與旅客篩檢作業，嚴防疫情。由於這種病毒致死率高達40%至75%，且目前既無疫苗也沒有治療藥物，使得各國不敢掉以輕心。

高致死率且無藥可治

根據泰國版BBC報導，立百病毒的傳染途徑相當多元，可透過豬隻、果蝠等動物傳染給人類，也能經由受汙染的食物在人與人之間擴散。世界衛生組織已將立百病毒與新冠病毒、茲卡病毒並列為十大優先防治疾病，原因在於這種病原體極具引發大規模流行的潛力。

病毒的潛伏期介於4至14天，感染者可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛等初期症狀，部分患者隨後會陷入嗜睡、意識改變，甚至引發肺炎。更嚴重的個案會導致腦炎，這種造成腦部發炎的病症往往致命。但目前尚無疫苗或藥物可醫治，死亡率介於40%至75%。