再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

▲南韓淫魔趙斗淳。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以極其變態血腥的手法殘忍性侵8歲女童，造成對方肛門與性器官嚴重毀損、須終身掛尿袋。趙斗淳2020年刑滿出獄後，不僅多次違反規定強行脫離住處，甚至以強大力量破壞電子腳鐐，法院對此判處8個月有期徒刑，當庭羈押。

根據韓媒《News1》，南韓水原地方法院安山支院第1刑事部（部長法官為安孝昇）今（28）日開庭審理趙斗淳案，依違反電子腳鐐相關法律等罪嫌，判處現年72歲的趙斗純8個月有期徒刑，當庭拘留，且考量有再犯之虞，因此規定必須接受治療監護。

法官在庭上透露，趙斗淳過去獨自一人在家時，經常以強大的力量試圖破壞電子腳鐐等追蹤裝置，且接受調查時更親口坦承犯案，因此被認定為有罪，「擅自離開居住地多達5次、且破壞居家監督裝置，被告本人深知違反上述必須遵守事項。被告曾有各種刑事處罰前科、且還曾因擅自外出而獲判3年有期徒刑，如今又再度犯案。」

法官表示，考量趙斗淳在心智不健全的狀態下犯案、外出僅短短幾分鐘後便依保護管束規定返回，無法視為犯罪情節重大，且毀損電子追蹤裝置等兩起案件僅為未遂，因此判處趙斗淳8個月有期徒刑。。

據悉，趙斗淳曾於2025年10月10日上午8時無故離開位於京畿道安山市檀園區瓦洞的住處而遭到起訴，且該年3到6月曾4度離開家門達數分鐘，同年10月6日更破壞居家追蹤裝置的插座，試圖阻擋來自法務部保護觀察官的聯繫，遭檢方求處2年有期徒刑。