IMF認為中國疫情「相對可控」　指經濟有望V型快速復甦

▲新型冠狀病毒感染肺炎疫情，對今年大陸經濟運行造成巨大影響。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，全面影響大陸經濟運行，但國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在當地時間12日說，就經濟前景而言，她認為對中國的「總體影響相對可控」，接下來最有可能的情況是「V型」增長，也就是下跌後的快速復甦。

喬治艾娃說，IMF正在收集數據以評估新冠肺炎疫情的全面影響，其中存在很多不確定性。但就前景來說，隨工廠重新開工、庫存得到補充，中國經濟有望迅速復蘇；最有可能出現的情況是「V型」增長，即經濟活動出現下滑後迅速回升。

▲國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（圖／路透）

她進一步表示，與2003年SARS疫情爆發時相比，中國經濟對世界的意義要「大得多」，佔世界經濟的比重從8%升至19%，亞洲和全球其他地區一體化程度也更高。隨著中國經濟逐步回暖，全球經濟受疫情影響程度有望得到控制。

事實上，在疫情爆發初期，由於美中第一階段貿易協議於一月中簽署完成，當時喬治艾娃曾判斷稱，今年中國大陸GDP成長率可望繼續「保6。」

但在世界衛生組織（WHO）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，各國航空公司取消航線、企業復工受阻後。喬治艾娃說，立即影響是明顯的，旅遊業、觀光業和製造業將受到衝擊。但她也強調，現在論定武漢肺炎疫情對中國經濟造成的衝擊言之過早。

▼昆山市台商復工後，加強消毒檢疫措施。（圖／取自昆山台協網站）