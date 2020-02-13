　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

IMF認為中國疫情「相對可控」　指經濟有望V型快速復甦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒感染肺炎疫情，對今年大陸經濟運行造成巨大影響。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，全面影響大陸經濟運行，但國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在當地時間12日說，就經濟前景而言，她認為對中國的「總體影響相對可控」，接下來最有可能的情況是「V型」增長，也就是下跌後的快速復甦。

喬治艾娃說，IMF正在收集數據以評估新冠肺炎疫情的全面影響，其中存在很多不確定性。但就前景來說，隨工廠重新開工、庫存得到補充，中國經濟有望迅速復蘇；最有可能出現的情況是「V型」增長，即經濟活動出現下滑後迅速回升。

▲▼國際貨幣基金,IMF,Kristalina Georgieva。（圖／路透）

▲國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（圖／路透）

她進一步表示，與2003年SARS疫情爆發時相比，中國經濟對世界的意義要「大得多」，佔世界經濟的比重從8%升至19%，亞洲和全球其他地區一體化程度也更高。隨著中國經濟逐步回暖，全球經濟受疫情影響程度有望得到控制。

事實上，在疫情爆發初期，由於美中第一階段貿易協議於一月中簽署完成，當時喬治艾娃曾判斷稱，今年中國大陸GDP成長率可望繼續「保6。」

但在世界衛生組織（WHO）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，各國航空公司取消航線、企業復工受阻後。喬治艾娃說，立即影響是明顯的，旅遊業、觀光業和製造業將受到衝擊。但她也強調，現在論定武漢肺炎疫情對中國經濟造成的衝擊言之過早。

▼昆山市台商復工後，加強消毒檢疫措施。（圖／取自昆山台協網站）

▲▼昆山市台商復工。（圖／取自昆山台協網站）

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

快訊／陸新冠肺炎破6萬例！湖北增116死　專家警告：傳染性比SARS強太多

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

快訊／陸新冠肺炎破6萬例！湖北增116死　專家警告：傳染性比SARS強太多

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　報告「1人染病77人有危險」：尤其是男性

小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

痊癒者「體內有新冠肺炎抗體」！金銀潭醫院院長：希望他們可以捐血

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

大陸熱門新聞

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

痊癒者血漿殺病毒！中國生物：已治療11人

陸官媒：民進黨地域歧視「秀道德下線」

維他命C治療新冠肺炎　專家提2好處

快訊／湖北新冠肺炎增4823例、116死　專家示警

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

北京黨委發戰時狀態令　醫護才可戴N95

中醫師在家狂跑「6250圈」50公里

一家全確診卻隱瞞…廣州一社區大樓「整棟隔離」！

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

更多熱門

相關新聞

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應雲林縣

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應雲林縣

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情肆虐，人心惶惶，台塑企業無償提供漂白水(次氯酸鈉)供雲林縣各鄉鎮公所做為環境消毒使用，2月12日上午載運消毒水由雲林縣環保局及20鄉鎮清潔隊分裝載回，經稀釋後，用於縣內各公共場所消毒，13日特別派六輕施協理及管理處員工教導清潔隊人員，安全稀釋使用。

人行：優先選擇非接觸式業務辦理

人行：優先選擇非接觸式業務辦理

黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

華新口罩增3產線　日增產30萬片　

華新口罩增3產線　日增產30萬片　

疫情還在延燒...大陸發佈「暴雪藍色預警」

疫情還在延燒...大陸發佈「暴雪藍色預警」

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國經濟GDPIMF世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面