國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

▲▼泰國機場加強檢疫。（圖／翻攝自泰國日報）

▲印度爆發立百疫情，泰國機場加強檢疫。（圖／翻攝自泰國日報）

記者王佩翊／編譯

印度西孟加拉邦爆發致命立百病毒（Nipah virus）疫情，目前已有5名醫護人員遭到感染，其中1人病況危急，另有110名接觸者被強制隔離。這起疫情引發亞洲鄰近國家高度警戒，泰國與尼泊爾已緊急在機場實施旅客篩檢措施。由於這種病毒致死率高達40%至75%，且目前既無疫苗也沒有治療藥物，使得各國不敢掉以輕心。

高致死率且無藥可治

根據泰國版BBC報導，立百病毒的傳染途徑相當多元，可透過豬隻、果蝠等動物傳染給人類，也能經由受汙染的食物在人與人之間擴散。世界衛生組織已將立百病毒與新冠病毒、茲卡病毒並列為十大優先防治疾病，原因在於這種病原體極具引發大規模流行的潛力。

病毒的潛伏期介於4至14天，感染者可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛等初期症狀，部分患者隨後會陷入嗜睡、意識改變，甚至引發肺炎。更嚴重的個案會導致腦炎，這種造成腦部發炎的病症往往致命。但目前尚無疫苗或藥物可醫治，死亡率介於40%至75%。

馬來西亞首次發現疫情

立百病毒最早於1998年在馬來西亞的養豬場被發現，疫情隨後蔓延至新加坡，病毒名稱就來自於首次發現病例的馬來西亞村莊。當年這場疫情奪走超過100條人命，當局為了控制病毒擴散，撲殺了100萬頭豬隻，對畜牧業者與養殖業造成重大經濟損失。

近年來孟加拉成為疫情重災區，自2001年以來已有超過100人因感染立百病毒死亡。印度過去也曾出現病例，西孟加拉邦在2001年和2007年都有疫情紀錄，而南部的喀拉拉邦更成為近期的熱點地區，2018年通報19起案例造成17人喪命，2023年則有6起確診個案導致2人死亡。

亞洲各國嚴陣以待

本次疫情的5起確診病例全數發生於巴拉薩特一間私人醫院。根據當地媒體引述該邦衛生部門消息，目前有2名護理師正在加護病房接受治療，其中1人狀況「極度危急」。

雖然印度境外尚未傳出確診案例，但周邊國家已展開防堵行動。泰國從25日開始，在曼谷及普吉島3座接收西孟加拉邦航班的國際機場實施旅客篩檢，要求來自這些班機的乘客填寫健康聲明書，泰國公園與野生動物部門也加強自然景點的檢疫措施。

泰國疾病管制局發言人裘萊·旺斯瓦斯迪表示，當局對於防範疫情在泰國爆發「相當有信心」。尼泊爾同樣開始在加德滿都機場及與印度接壤的陸路邊境關卡實施入境篩檢。

台灣則提議將立百病毒列為「第五類法定傳染病」，在我國疾病分類系統中，第五類疾病屬於新興或罕見且具重大公衛風險的感染症，需要立即通報並採取特殊管制措施。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

羅一鈞揭立百病毒「R0值極低」難流行

羅一鈞揭立百病毒「R0值極低」難流行

印度爆發立百病毒疫情引發各國關注。疾管署長羅一鈞今（27）日分析，立百病毒R0（基本傳染數）低，造成流行風險低，目前為止尚無輸出到其他非流行國家的病例，疫情都是局限在小區域。不過由於立百病毒感染症尚無核准治療藥物與疫苗，加上致死率最高達75%，除發布醫界通函示警醫師，已請台大醫院負責研議國內立百病毒的診治指引。

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物

台男「柬國運毒」躲警自撞亡！車禍現場曝

台男「柬國運毒」躲警自撞亡！車禍現場曝

才剛下葬！48歲男子「死而復生」走回家

才剛下葬！48歲男子「死而復生」走回家

菲渡輪沉沒15死　救援畫面曝光

菲渡輪沉沒15死　救援畫面曝光

立百病毒印度疫情亞洲防疫高致死率旅客篩檢東南亞要聞邊境檢疫

