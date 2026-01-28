川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

▲美國總統川普與南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普27日突然在社群平台發文宣布，因韓國國會尚未通過去年與美國談妥的貿易協定，美方將對韓國課徵的關稅由原先的15％調高至25％，涵蓋汽車、藥品與木材等品項。不過，韓國股市當天不跌反漲，收盤勁揚2.73%，市場反應出現明顯落差，財經作家指出其中原因在於，三星與海力士傳出利多。

市場並非對關稅威脅無感 而是記憶體產業傳出利多

對此，財經作家狄驤分析指出，韓股逆勢走高，關鍵並非市場對關稅威脅無感，而是記憶體產業龍頭三星電子與SK海力士接連傳出利多消息，帶動整體盤勢。他指出，近期記憶體價格明顯上揚，尤其是行動裝置用的LPDDR，已成為市場高度關注的焦點。

LPDDR記憶體調漲 蘋果恐不得不轉嫁成本



狄驤在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」表示，蘋果是LPDDR記憶體的最大客戶之一，過去憑藉龐大採購量，往往能壓低供應商報價，但在三星與SK海力士同步調漲價格的情況下，蘋果恐怕難以再全數吸收成本。他認為，蘋果長期策略是極力壓低供應鏈成本以維持高毛利，一旦記憶體價格持續走高，其他零組件勢必承受更大的降價壓力。

狄驤進一步指出，市場已開始討論蘋果是否將被迫轉嫁成本，新款iPhone不排除調漲售價。多家研究機構也認為，若售價上調，將對終端需求造成壓力。市調機構Counterpoint Research便預估，今年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%。在此情況下，代工廠恐面臨「利潤被壓縮、需求又降溫」的雙重挑戰。

記憶體利多「暫時蓋過」關稅利空

針對韓國關稅議題，狄驤直言，市場原本預期川普將關稅調回25％，可能對韓股造成重擊，結果卻出現反向走勢，「這不代表韓國不怕關稅，而是記憶體族群的利多暫時蓋過了關稅利空。」他指出，除了LPDDR價格上漲，市場也傳出NAND價格可能進一步調升，加上三星的HBM4產品通過輝達（NVIDIA）認證，後續利多仍有機會持續發酵。

狄驤最後指出，三星與SK海力士兩檔權值股合計占韓國股市比重超過30%，結構與台股高度集中於權值股相似，「台灣有拉積盤，韓國則是拉『記』盤（記憶體）」，在產業利多支撐下，這類行情短期內仍有延續空間。