　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

▲美國總統川普與南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普27日突然在社群平台發文宣布，因韓國國會尚未通過去年與美國談妥的貿易協定，美方將對韓國課徵的關稅由原先的15％調高至25％，涵蓋汽車、藥品與木材等品項。不過，韓國股市當天不跌反漲，收盤勁揚2.73%，市場反應出現明顯落差，財經作家指出其中原因在於，三星與海力士傳出利多。

市場並非對關稅威脅無感　而是記憶體產業傳出利多

對此，財經作家狄驤分析指出，韓股逆勢走高，關鍵並非市場對關稅威脅無感，而是記憶體產業龍頭三星電子與SK海力士接連傳出利多消息，帶動整體盤勢。他指出，近期記憶體價格明顯上揚，尤其是行動裝置用的LPDDR，已成為市場高度關注的焦點。

LPDDR記憶體調漲　蘋果恐不得不轉嫁成本

狄驤在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」表示，蘋果是LPDDR記憶體的最大客戶之一，過去憑藉龐大採購量，往往能壓低供應商報價，但在三星與SK海力士同步調漲價格的情況下，蘋果恐怕難以再全數吸收成本。他認為，蘋果長期策略是極力壓低供應鏈成本以維持高毛利，一旦記憶體價格持續走高，其他零組件勢必承受更大的降價壓力。

狄驤進一步指出，市場已開始討論蘋果是否將被迫轉嫁成本，新款iPhone不排除調漲售價。多家研究機構也認為，若售價上調，將對終端需求造成壓力。市調機構Counterpoint Research便預估，今年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%。在此情況下，代工廠恐面臨「利潤被壓縮、需求又降溫」的雙重挑戰。

記憶體利多「暫時蓋過」關稅利空

針對韓國關稅議題，狄驤直言，市場原本預期川普將關稅調回25％，可能對韓股造成重擊，結果卻出現反向走勢，「這不代表韓國不怕關稅，而是記憶體族群的利多暫時蓋過了關稅利空。」他指出，除了LPDDR價格上漲，市場也傳出NAND價格可能進一步調升，加上三星的HBM4產品通過輝達（NVIDIA）認證，後續利多仍有機會持續發酵。

狄驤最後指出，三星與SK海力士兩檔權值股合計占韓國股市比重超過30%，結構與台股高度集中於權值股相似，「台灣有拉積盤，韓國則是拉『記』盤（記憶體）」，在產業利多支撐下，這類行情短期內仍有延續空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒
Toyz爆與篠崎泫「獄中登記結婚」　變台灣女婿重生
關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃
鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關
快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報
黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁
高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

2025年加密貨幣洗錢2.5兆　華語犯罪網絡成主要幫凶

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

北海道創紀錄大雪！　JR北海道：札幌站夜間停駛2天

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

川普開鍘25%關稅韓股反漲！　專家曝關鍵：利多暫時蓋過利空

看透科技巨頭？「國會女股神」狠砍蘋果、輝達　交易金額21億

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

2025年加密貨幣洗錢2.5兆　華語犯罪網絡成主要幫凶

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

北海道創紀錄大雪！　JR北海道：札幌站夜間停駛2天

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

OpenAI推出「Prism」免費LaTeX科學寫作平台　並內建GPT-5.2

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多

明星賽沒得打沒關係！「中國約基奇」楊瀚森代表G聯盟打新秀挑戰賽

德州儀器Q1財測強勁　盤後漲逾8%

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

國際熱門新聞

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

變態警施壓男子侵自己10歲女！還線上觀看

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多熱門

相關新聞

川普的中指　民主的慢性失血

川普的中指　民主的慢性失血

2026 年1月13日，美國總統川普走在密西根迪爾伯恩福特汽車工廠的高架走道上。人群之中，一名工人高聲喊他「戀童癖保護者」（pedophile protector）。川普沒有停下腳步，也沒有回應指控，而是轉頭，疑似吐出「f--- you」的口型，隨即比出中指。白宮隨後替這個動作定調為「適當且明確的回應」（appropriate and unambiguous response）。

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

綠憂「韓國慘劇」重演　江啟臣：根本沒看到文本

綠憂「韓國慘劇」重演　江啟臣：根本沒看到文本

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

關鍵字：

川普關稅韓股狄驤三星海力士

讀者迴響

熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面