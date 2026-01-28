阿信家鄉里長遭爆「施壓建商要回饋」　許智全反擊：選舉抹黑

▲北市北投溫泉里長遭爆施壓建商索回饋，許智全駁：報導不實、選舉抹黑 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區溫泉里里長許智全遭週刊報導指控，疑以「地方協調」、「里民活動經費」等名義，對施工建商施加壓力，甚至「暗示明示」要求回饋地方，引起輿論討論。許曾自稱與五月天主唱阿信家族為世交。對此，他回應強調報導部分不實，否認有恐嚇、索賄或不當請託，並指相關爆料疑與選舉抹黑有關。

許智全表示，針對報導提及他與五月天主唱阿信家族為「世交」的說法，他澄清「本人與阿信家族認識，但沒有世交關係」，相關描述與事實不符。

對於報導中提到里民活動經費與建商贊助一事，許智全指出，身為里長，舉辦里民活動的目的在於提升社區福利與凝聚力，「活動只會越辦越好，不可能越差」，因此會廣邀周邊公司企業參與與贊助，這是地方常態互動，並非強迫行為。他強調，所有贊助都有明細與單據提供給贊助者，不可能有不透明或中飽私囊情事。

針對週刊揭露的對話錄音內容，許智全回應，自己並未以恐嚇或威脅方式要求廠商提供贊助。他也坦言，若過去曾向商家請托協助地方活動，「口吻若有不恰當之處，也請包涵」，但否認存在以行政或地方力量施壓的行為。

許智全進一步表示，每逢選舉期間，常出現抹黑與爆料情況，對此感到無奈，未來仍將秉持服務里民與改善社區的立場，持續爭取對居民有利的建設與資源。