視察桃園公托中心防疫工作　鄭文燦：高標準防疫讓家長安心

▲桃園市長鄭文燦13日視察桃園工托中心防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎持續延燒，不少家長憂心幼兒在群聚環境有感染疑慮，桃園市長鄭文燦13日到公托中心視察防疫工作，鄭文燦表示，社市府會局準備充足防疫物資如口罩、消毒水、漂白水、洗手乳與額溫槍等，民眾進入公托中心需量測額溫、酒精消毒雙手每日至少2次，幼兒活動時亦須戴上口罩，以高標準防疫作為確保機構衛生安全無虞。

鄭文燦今天早上到位於桃園區中路二號社宅附設公托中心視察後指出，社會局針對公托中心、兒少安置教養機構、身障機構與老人福利機構等四類社福機構，提供充分防疫物資，針對全市列冊480位獨居且行動不便身障者、170名第一、二級（失能）獨居老人與179名復興、新屋區第三、四級獨居老人，社會局都會派員訪視協助防疫工作，全面守護個人與機構安全，落實防疫高標準、照顧零風險。

▲桃園市長鄭文燦13日視察桃園工托中心防疫工作，再三確認庫存防疫物資是否充足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對近日衛生紙與尿布搶購潮問題，鄭文燦認為，衛生紙原材料紙漿與口罩原料不織布並不同，不會有排擠問題，為落實防疫工作，口罩廠商皆須納管以提升產量與產能，部分生產衛生用品廠商改為生產口罩以增加生產量，目前蘆竹區南崁有一家紙尿褲大廠希望變更生產線，改為口罩生產，市府將協助業者盡快申請相關許可證，提升口罩產量，支援國內防疫物資能量。

▲桃園市長鄭文燦13日視察桃園工托中心防疫作為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

社會局長鄭貴華解釋，因應新冠肺炎疫情，社會局已成立防疫工作小組，嚴密掌控疫情動態，即時更新防疫資訊，每日回報潛在風險人數及「TOCC」（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）等資訊，社福機構與各服務場館均落實口罩配戴、體溫量測、手部消毒與環境消毒等防疫工作，持續整備物資，杜絕疫情擴散。

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