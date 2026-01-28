　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台積電獲選非美國科技企業排行榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球科技產業版圖持續擴張，矽谷已非唯一重鎮。外媒Analytics Insight近期公布2026年全球50大非美國科技企業排行榜，台灣半導體龍頭台積電穩坐榜首，此外還有9家台灣企業擠進前50強。

報導中強調，當今科技版圖已超越矽谷範疇，亞洲與歐洲創新科技巨頭正引領數位轉型新浪潮。這份榜單涵蓋半導體製造、消費性電子、雲端運算到智慧製造等多元領域，展現全球科技產業的多極化發展趨勢。

▲▼ 。（製表／ETtoday）

台積電榮登榜首　尖端製程技術引領產業創新

台積電（TSMC）以其無可取代的晶圓代工地位榮登第1名，這家總部設於新竹的半導體巨擘自1987年創立以來，持續以尖端製程技術與完整設計支援方案驅動產業創新。該公司建構的全球生態系統橫跨客戶與合作夥伴網絡，核心策略聚焦於永續製造、技術卓越與負責任的企業治理，為半導體產業的長遠發展奠定穩固基礎。

緊追在台積電之後的2至5名，分別由中國科技巨頭騰訊、南韓電子大廠三星、電商龍頭阿里巴巴及荷蘭半導體設備商ASML拿下。第6至10名則包括德國軟體公司思愛普、南韓記憶體大廠SK海力士、加拿大電商平台Shopify、台灣筆電代工廠廣達電腦及日本消費電子品牌Sony。

廣達第9、鴻海第14　電子製造實力獲肯定

台灣廣達電腦（Quanta Computer）奪得第9名，展現其在筆記型電腦製造與雲端運算技術的領先優勢。廣達自1988年成立以來，已發展出涵蓋智慧物聯網（AIoT）、智慧醫療與智慧應用的全方位能力，透過前沿研發提升人類生活品質。

鴻海科技集團（Foxconn）位居第14名，這家創立於1974年的全球電子製造服務龍頭，以卓越營運與大規模生產能力著稱，業務範疇涵蓋半導體、消費性電子、雲端網路設備到電動車解決方案。第16名佳世達（Qisda Corporation）自1984年起發展顯示器、投影機、醫療設備與智慧解決方案領域，展現台灣科技業的多元實力。

台達電、和碩入榜　自動化與製造服務見長

台達電（Delta Electronics）以第22名成績入榜，其樓宇自動化、工業自動化、資料中心與電動車充電解決方案廣受市場肯定。和碩聯合科技（PEGATRON Corporation）排名第24，專精於產品開發、先進製造服務與售後支援，為全球科技品牌提供關鍵設計與生產支援。

宏碁、華碩並列前30　品牌實力受國際認可

消費性電子品牌宏碁（Acer）與華碩（ASUS）分別位居第29與第30名。宏碁自1976年創立以來，產品線橫跨筆記型電腦、桌上型電腦、遊戲系統到電競周邊，並積極布局AI驅動工具與雲端服務；華碩則以主機板、電競產品與創新設計聞名全球，持續推動高效能與美學設計的融合。

聯發科、日月光進榜　晶片與封測技術領先全球

聯發科（MediaTek）與日月光（ASE Group）分別排名第32與第39，前者旗下天璣5G晶片、智慧家庭方案及物聯網平台，為全球智慧裝置提供核心技術支援；後者則先進封裝測試服務、異質整合及系統級封裝解決方案，應用範圍涵蓋運算、車用、通訊及工業科技領域。

01/26 全台詐欺最新數據

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」　大票人認證

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」　大票人認證

「護國神山」台積電（2330）漲勢勢如破竹，今（28）日開盤後迅速衝破1800元大關，開盤不到20分鐘便觸及1805元歷史天價，市值同步攀升至46.8兆元新高；不僅如此，它更成為不少人的「心靈雞湯」。作家黃大米就笑說，每當遇到困境、感到心煩時，只要打開股票APP看一眼獲利，就能立刻掃除陰霾。

國台辦諷民進黨「跪送」產業優勢

國台辦諷民進黨「跪送」產業優勢

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

台灣民主與台積電同年萌芽　林佳龍：資訊爆炸有心人惡意操弄

台灣民主與台積電同年萌芽　林佳龍：資訊爆炸有心人惡意操弄

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

關鍵字：

台積電非美科技台灣企業半導體全球榜單

讀者迴響

