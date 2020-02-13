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篩檢呈陰性　俄女「自繪地圖、解除電子鎖」黑夜逃脫隔離醫院

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▲俄羅斯聖彼得堡一名32歲女子逃離隔離病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聖彼得堡32歲伊莉娜（Alla Ilyina）逃離隔離病房。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡的32歲女子伊莉娜（Alla Ilyina）曾到中國海南（Hainan）旅遊，回國以後因喉嚨痛就診，接受新冠病毒篩檢，結果呈現陰性卻仍被要求隔離。她不願待在「醫院牢籠」，自行繪製地圖，解除電子鎖，趁著夜晚成功逃離。俄國目前只有2起確診病例，且患者都是中國籍人士，但嚴格隔離措施引發國內正反論戰。

伊莉娜是一名家庭主婦，最近曾到中國海南度假，回國以後，因為喉嚨痛就診，儘管三次新冠病毒篩檢結果都是陰性，仍被醫師要求隔離。她被單獨隔離2天以後，成功脫逃醫院，「我之前畫了一張地圖並且做好詳細規畫，晚上的時候，醫療人員會放鬆警戒，我讓病房的電子鎖短路，打開了門……我們的憲法保證自由，我不理解為什麼必須在這個醫院牢籠。」

院長雅科夫列夫（Alexey Yakovlev）於11日晚間表示，他已向當局通報伊莉娜的逃跑行徑，「如果她認為她可以逃過500盧布（大約新台幣238元）的罰款，而且認為這種行為不需承擔後果，她可就大錯特錯了。」

南方城市薩馬拉（Samara）上周也發生類似事件。34歲的內德（Guzel Neder）與兒子因曾到中國旅遊被隔離，到醫院以後才發現自己懷孕了，由於擔心被其他患者傳染，隔離4天以後決定跳窗脫逃，幸好她與孩子之後都被宣告解除「疫情警報」。

據了解，伊莉娜與內德都認為，脫逃行為不會將他人置於危險之中，因為她們都是「完全健康」的人。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲俄羅斯政府實施嚴格的隔離措施，境內目前2起病例都是中國籍人士。圖為武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

根據《莫斯科時報》，俄羅斯目前有2起確診案例，都是中國籍公民，因疑似症狀隔離者已有上千人。但是，社群媒體過去幾周出現許多抱怨隔離環境條件不佳的照片、影片與貼文，一些醫師與法律專家也不認同政府實施的嚴格隔離措施。

Axiom律師協會主席薩維諾娃（Svetlana Savinova）引述刑法第236條指出，雖然公民會因違反公衛法規遭到究責，但唯有行為導致大規模疾病、中毒或死亡的情況下才會被起訴，「如果已經沒有症狀，如果所有篩檢結果都是陰性，那麼醫師就沒有合法權利隔離病患，這會被視為非自願拘留與濫用職權。」

贊同這項政策的醫師則指出，嚴格隔離正是沒有出現俄籍患者的主因。傳染疾病學家哲姆楚戈夫（Vladislav Zhemchugov）表示，「她（伊莉娜）的脫逃令人震驚，這是出於考慮不周的衝動行為，會導致嚴重後果。」

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