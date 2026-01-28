華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

▲台幣。（圖／記者賴亭羽攝）



記者張靖榕／綜合報導

華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations，CFR）學者塞瑟（Brad Setser）指出，台灣近期針對壽險業外匯避險與會計處理的監管調整，實質效果等同於透過制度設計「走後門式操縱貨幣」，在不直接干預匯市的情況下，創造對美元的結構性需求，進而壓抑新台幣升值壓力。

研究員直指台灣透過制度設計遭操縱匯率

身兼外交關係協會Whitney Shepardson高級研究員的塞瑟，近日在其專欄《Follow The Money》發表題為「Taiwan’s Backdoor Currency Manipulation」的分析文章指出，台灣監管機關近期允許壽險公司，對納入「持有至到期」的外幣債券，不必再依外匯市場即期匯率進行市值計價，相關匯兌損益可在債券存續期間攤提。這項作法的直接目的，是保護壽險公司的資本與獲利能力，但間接效果卻會影響匯率。

塞瑟說明，在長期低利率環境下，台灣壽險業大量買進美元計價債券，外幣投資組合幾乎高度集中於美元資產。隨著美國利率快速上升，這些債券價格下跌，保險公司為避免立即認列損失，將大量部位轉入「持有至到期」帳戶。雖然此舉可暫時穩定財務報表，但同時也鎖定了較低票息，並承擔長期匯率風險。

會計處理改變降低避險壓力卻埋下風險



塞瑟指出，新的監管規定，使壽險公司在會計上不必立即反映新台幣升貶對外幣資產的影響，等同降低避險壓力。塞瑟認為，這種作法在理論上並無明確依據，因為沒有任何經濟理論能保證新台幣兌美元匯率，會在債券存續期間自動趨近原始購買水準。尤其在多項指標顯示新台幣長期被低估的情況下，新台幣最終升值的風險依然存在。

外幣資產規模龐大 超過GDP一半



塞瑟估算，台灣壽險業官方揭露的外幣資產規模約7,000億美元，扣除約2,000億美元的外幣保單負債後，仍有接近5,000億美元的外幣資產，需為新台幣負債進行避險，規模已超過台灣GDP的一半。他指出，過去壽險公司通常會對其中相當比例進行避險，但由於美台利差居高不下，避險成本極為昂貴，全面避險幾乎會侵蝕大部分獲利。

根據主管機關說法，新制上路後，壽險公司每年可節省約30億美元的避險成本。塞瑟推算，若避險比例從65%降至55%，等於有約500億美元的避險部位被解除。這筆資金規模，足以在一定程度上抵銷台灣約1,500億美元的經常帳順差，並對匯市產生實質影響。

平倉避險等同買美元 支撐匯價

塞瑟進一步指出，壽險業者的實際負債為新台幣，當其降低避險、平倉外匯部位時，實質操作往往是用新台幣買入美元或進行貨幣互換，這類資金流動將支撐美元、抑制新台幣升值，效果與央行干預相似。

塞瑟認為，這樣的發展對台灣央行而言，可能是一種「可接受的替代方案」。在此前央行已多次進場干預、且干預規模逼近美國財政部監測門檻的情況下，透過監管制度調整，引導市場自行產生美元需求，有助於減輕央行直接出手的壓力。

時機敏感 台灣被指合力維持弱勢匯率



他直言，這項監管改革在時間點上「相當巧合」，正好發生在台灣對美貿易順差大幅擴張之際。即便央行否認有操縱匯率意圖，從實際效果來看，「台灣公司」（Taiwan, Inc），也就是央行與監管機關，確實正在透過制度安排，共同維持一個相對疲弱的新台幣匯率。