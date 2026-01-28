　
國際

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

▲台幣。（圖／記者賴亭羽攝）

▲台幣。（圖／記者賴亭羽攝）

記者張靖榕／綜合報導

華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations，CFR）學者塞瑟（Brad Setser）指出，台灣近期針對壽險業外匯避險與會計處理的監管調整，實質效果等同於透過制度設計「走後門式操縱貨幣」，在不直接干預匯市的情況下，創造對美元的結構性需求，進而壓抑新台幣升值壓力。

研究員直指台灣透過制度設計遭操縱匯率

身兼外交關係協會Whitney Shepardson高級研究員的塞瑟，近日在其專欄《Follow The Money》發表題為「Taiwan’s Backdoor Currency Manipulation」的分析文章指出，台灣監管機關近期允許壽險公司，對納入「持有至到期」的外幣債券，不必再依外匯市場即期匯率進行市值計價，相關匯兌損益可在債券存續期間攤提。這項作法的直接目的，是保護壽險公司的資本與獲利能力，但間接效果卻會影響匯率。

塞瑟說明，在長期低利率環境下，台灣壽險業大量買進美元計價債券，外幣投資組合幾乎高度集中於美元資產。隨著美國利率快速上升，這些債券價格下跌，保險公司為避免立即認列損失，將大量部位轉入「持有至到期」帳戶。雖然此舉可暫時穩定財務報表，但同時也鎖定了較低票息，並承擔長期匯率風險。

會計處理改變降低避險壓力卻埋下風險

塞瑟指出，新的監管規定，使壽險公司在會計上不必立即反映新台幣升貶對外幣資產的影響，等同降低避險壓力。塞瑟認為，這種作法在理論上並無明確依據，因為沒有任何經濟理論能保證新台幣兌美元匯率，會在債券存續期間自動趨近原始購買水準。尤其在多項指標顯示新台幣長期被低估的情況下，新台幣最終升值的風險依然存在。

外幣資產規模龐大 超過GDP一半

塞瑟估算，台灣壽險業官方揭露的外幣資產規模約7,000億美元，扣除約2,000億美元的外幣保單負債後，仍有接近5,000億美元的外幣資產，需為新台幣負債進行避險，規模已超過台灣GDP的一半。他指出，過去壽險公司通常會對其中相當比例進行避險，但由於美台利差居高不下，避險成本極為昂貴，全面避險幾乎會侵蝕大部分獲利。

根據主管機關說法，新制上路後，壽險公司每年可節省約30億美元的避險成本。塞瑟推算，若避險比例從65%降至55%，等於有約500億美元的避險部位被解除。這筆資金規模，足以在一定程度上抵銷台灣約1,500億美元的經常帳順差，並對匯市產生實質影響。

平倉避險等同買美元　支撐匯價
塞瑟進一步指出，壽險業者的實際負債為新台幣，當其降低避險、平倉外匯部位時，實質操作往往是用新台幣買入美元或進行貨幣互換，這類資金流動將支撐美元、抑制新台幣升值，效果與央行干預相似。

塞瑟認為，這樣的發展對台灣央行而言，可能是一種「可接受的替代方案」。在此前央行已多次進場干預、且干預規模逼近美國財政部監測門檻的情況下，透過監管制度調整，引導市場自行產生美元需求，有助於減輕央行直接出手的壓力。

時機敏感 台灣被指合力維持弱勢匯率

他直言，這項監管改革在時間點上「相當巧合」，正好發生在台灣對美貿易順差大幅擴張之際。即便央行否認有操縱匯率意圖，從實際效果來看，「台灣公司」（Taiwan, Inc），也就是央行與監管機關，確實正在透過制度安排，共同維持一個相對疲弱的新台幣匯率。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

面臨全球大轉型時代　台灣還要沉睡多久？

面臨全球大轉型時代　台灣還要沉睡多久？

台灣從蔣經國總統時代建立的類「均富」模式（growth with equity）在 21 世紀逐漸瓦解 。台灣雖擁有國際頂尖的半導體產業，卻面臨資源向單一產業傾斜的「荷蘭病」（Dutch Disease）隱憂，這種不平衡模式正削弱台灣應對外部衝擊與內部老化的能力 ，不可不慎。（編註：「荷蘭病」是指因為某種出口商品具優勢且有大量外貿順差，導致外匯大量累積，甚至幣值明顯升值，其他產業出口競爭力因而下跌，並衍生出其他經濟問題。）

美轟「無視台灣」　WHO官員反擊了

美轟「無視台灣」　WHO官員反擊了

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突加南韓關稅！一文看懂原因

川普突加南韓關稅！一文看懂原因

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

