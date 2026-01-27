12小時「激戰1057男」爆紅！女優新挑戰突喊卡　羞認：怕不能走路

▲英國AV女優邦妮12小時完成千人斬，誓言要繼續打破自身紀錄。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）



記者王佩翊／編譯

英國成人片女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾經在12小時內千人斬，挑戰與1057人激戰成功，因此爆紅。她原定要在1月17日進行新的挑戰，打破自身紀錄，挑戰在短時間內與更多人發生性行為，然而她日前卻在社群平台宣布，這項企畫將延期至2月7日。

邦妮在Instagram擁有大量追蹤者，她平時也會在社群媒體發布泳裝照片，並在付費訂閱平台販售更露骨的內容。以大尺度內容聞名的她2025年曾在英國舉辦大型性愛派對，並在12小時內接連與上千名男性發生性關係。

邦妮的行銷手法極具爭議性，她專門鎖定18歲以上的男大生，以「免費參與」、「協助拍攝影片」等口號招募參加者，創造出一般民眾也能參與的極端企劃。儘管引發巨大爭議，卻也為她帶來空前的關注度。2025年7月，英國電視台甚至製作了她的紀錄片節目，在全英播出後引發熱烈討論。

如今邦妮更準備打破自己創下的驚人紀錄，她1月7日在Instagram上正式宣告，「我將在1月17日展開第二回合挑戰，創造更驚人的新紀錄。」不過隨著時間逐漸靠近，邦妮卻突然喊卡。

邦妮在聲明中強調，「這不是取消，但要實現這個目標需要完美的時機。」她將挑戰日期改為2月7日，並在貼文中呼籲粉絲，「請相信我」、「絕對值得等待」，表明企劃仍會如期進行，只是需要更充分的準備時間。

事實上，邦妮早就對打破紀錄展現高度企圖心。她在接受英國新聞網站The Tab採訪時曾透露，「大家都期待我創造更大的數字，我不會讓他們失望。」

儘管邦妮並未說明具體延期原因，但這項挑戰確實需要極佳的身體狀態。她在Instagram談到新挑戰時曾開玩笑說，「你能想像我的身體會承受多大的損傷嗎？我甚至擔心當天結束後還能不能走路回家。」