　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12小時「激戰1057男」爆紅！女優新挑戰突喊卡　羞認：怕不能走路

▲英國AV女優邦妮號稱半天內完成千人斬。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）

▲英國AV女優邦妮12小時完成千人斬，誓言要繼續打破自身紀錄。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）

記者王佩翊／編譯

英國成人片女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾經在12小時內千人斬，挑戰與1057人激戰成功，因此爆紅。她原定要在1月17日進行新的挑戰，打破自身紀錄，挑戰在短時間內與更多人發生性行為，然而她日前卻在社群平台宣布，這項企畫將延期至2月7日。

邦妮在Instagram擁有大量追蹤者，她平時也會在社群媒體發布泳裝照片，並在付費訂閱平台販售更露骨的內容。以大尺度內容聞名的她2025年曾在英國舉辦大型性愛派對，並在12小時內接連與上千名男性發生性關係。

邦妮的行銷手法極具爭議性，她專門鎖定18歲以上的男大生，以「免費參與」、「協助拍攝影片」等口號招募參加者，創造出一般民眾也能參與的極端企劃。儘管引發巨大爭議，卻也為她帶來空前的關注度。2025年7月，英國電視台甚至製作了她的紀錄片節目，在全英播出後引發熱烈討論。

▲英國AV女優邦妮號稱半天內完成千人斬。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）

如今邦妮更準備打破自己創下的驚人紀錄，她1月7日在Instagram上正式宣告，「我將在1月17日展開第二回合挑戰，創造更驚人的新紀錄。」不過隨著時間逐漸靠近，邦妮卻突然喊卡。

邦妮在聲明中強調，「這不是取消，但要實現這個目標需要完美的時機。」她將挑戰日期改為2月7日，並在貼文中呼籲粉絲，「請相信我」、「絕對值得等待」，表明企劃仍會如期進行，只是需要更充分的準備時間。

事實上，邦妮早就對打破紀錄展現高度企圖心。她在接受英國新聞網站The Tab採訪時曾透露，「大家都期待我創造更大的數字，我不會讓他們失望。」

儘管邦妮並未說明具體延期原因，但這項挑戰確實需要極佳的身體狀態。她在Instagram談到新挑戰時曾開玩笑說，「你能想像我的身體會承受多大的損傷嗎？我甚至擔心當天結束後還能不能走路回家。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

BTS太狂！墨西哥總統致信李在明「求演唱會加場」：百萬人搶票

12小時「激戰1057男」爆紅！女優新挑戰突喊卡　羞認：怕不能走路

川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

日本最年輕知事！　35歲帥哥外交官當選引關注

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

BTS太狂！墨西哥總統致信李在明「求演唱會加場」：百萬人搶票

12小時「激戰1057男」爆紅！女優新挑戰突喊卡　羞認：怕不能走路

川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

日本最年輕知事！　35歲帥哥外交官當選引關注

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

今入夜2地雨變大　周四清晨急凍「最冷剩10度」

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

山本由伸不投韓國對台灣？韓媒也關注日本隊WBC輪值

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

春節將至！草屯土地銀行、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

金門賓士停車禮讓行人遭追撞　機車騎士雙腳擦傷

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

國際熱門新聞

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

2025最常被盜密碼出爐！

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

更多熱門

相關新聞

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）周末在未使用任何繩索與防護裝備的情況下，成功徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。不過，部分歐洲媒體對此壯舉提出質疑，直指這類極限行為「以命相搏」，甚至認為霍諾德並非外界塑造的「英雄」。

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體

關鍵字：

邦妮性愛挑戰延期公告成人影片英國

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面