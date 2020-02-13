不受疫情影響！桃園戀戀魯冰花季吸引人潮　商家笑呵呵

▲2020桃園戀戀魯冰花活動開展前，已吸引許多遊客前來賞花遊玩.。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新型冠狀病毒疫情延燒，室內活動紛紛取消或延後，戶外休閒活動反成為民眾首選；「2020桃園戀戀魯冰花」活動於2月15日登場，市府指出，連日來，活動舉辦地點龍潭區大北坑休閒農業區，近15公頃魯冰花海，吸引許多遊客前來賞花遊玩，初估周邊餐廳店家業績成長三成！

市府客家局13日指出，龍潭區大北坑休閒農業區，擁有豐富自然生態和樸實慢活環境，特別是一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，綿延著翠綠茶園形成全台難得一見的金黃地毯，令人好紓壓好療癒，心情也跟著開朗起來。

▲2020桃園戀戀魯冰花三和展區(和窯文創園區)。（圖／客家局提供）

由於，新型冠狀病毒疫情延燒，室內活動紛紛取消或延後，反而使戶外開放空間的魯冰花季，成為民眾首選；不過主辦單位於防疫措施，也未敢疏失，於15日開展前進行會場環境消毒清潔，活動期間周邊環境也將定期消毒，會場工作人員必要時將配戴口罩，並會依據中央流行疫情指揮中心發布的指引，適時調配活動會場的管制措施。

▲一串串如風鈴般的魯冰花海壯觀盛開，讓人好紓壓好療癒。（圖／客家局提供）

「2020桃園戀戀魯冰花」活動於2月15日起到3月8日止，15日開幕活動當天有早鳥送精美好禮、參加闖關活動送藝術家魯冰花畫作及完成指定打卡任務兌換慢活茶杯等活動，數量有限送完為止。活動期間假日提供免費接駁車服務，歡迎大家呼朋引伴一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂，感受花靚的魅力，喜歡拍美照的你更不能錯過IG美照徵選活動，有機會獲得在地美人冷泡茶農產品。

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