向習近平喊謝謝奏效？中國證實「撤除黃海結構物」　有意拉攏南韓

▲中國設置在西海（黃海）離於島海域的巨型鋼鐵結構物，以鑽井平台為基礎打造。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

記者羅翊宬／編譯

隨著韓中關係逐步改善，中國企業自發性撤除設置在西海（黃海）韓中暫定措施水域（PMZ）部分結構物，引發外交界關注。南韓青瓦台今（28）日表示，此一舉措是針對長期引發領海爭議的管理平台問題非常具有重大意義的進展，強調將持續捍衛海洋權益，推動西海成為「和平共用之海」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨（27）日在例行記者會透露，中國企業正在進行管理平台的移動作業，強調這是企業依自身經營與發展需要的自主決定，與韓方要求或外交協議無直接關聯。郭嘉昆同時指出，中方在黃海漁業及養殖設施問題上的立場並未改變，強調雙方透過持續的溝通與合作，對相關議題進行管理。

這一公開聲明在外界看來相當罕見，因為黃海結構物問題為南韓與中國政府之間敏感的外交議題，中方通常保持低調。《韓聯社》分析，中方雖強調是企業自主，但卻仍公開撤除西海結構物之事實，有意向周邊國家傳遞「管理訊號」，也反映中國先後與美國、日本的關係緊張後，北京當局有意穩定與南韓的關係。

韓媒《朝鮮日報》則提到，正當美國川普政府研擬將南韓的汽車、木材、醫療藥品關稅從15%調升至25%，中國則證實企業將自主撤除西海（黃海）爭議水域的結構物。

南韓總統李在明今年1月訪中時，曾指出西海設施涉及兩座養殖場及管理平台，並表示管理設施將由中方移除，顯示雙方正透過正常外交管道解決爭議。青瓦台則認為，中方此舉是積極信號，象徵雙邊關係正沿著改善的方向發展，將有助於防止爭議擴大成衝突。

事實上，自從去年11月中國國家主席習近平訪韓後，韓中關係逐漸回暖，雙邊交流逐步恢復。今年1月李在明訪中則延續了此一態勢，使兩國在敏感海洋議題上的互動更具建設性。觀察人士認為，中國若置黃海結構物問題不理，可能增加外交壓力，故即便強調自主，仍選擇公開移動，兼顧國內企業需求與外交形象。

南韓政府重申，將持續在西海積極維護國家海洋權益，並透過雙邊對話推動「和平共榮、合作發展」的海洋秩序。

