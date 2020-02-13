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「回家了，謝謝」　火神山醫院首批7名治癒者出院

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▲火神山醫院首批痊癒者出院。（圖／翻攝網易新聞）

▲火神山醫院首批痊癒者出院。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢火神山醫院內首批新冠肺炎確診者今（13日）痊癒出院，這批包括重症患者在內的7名病患（4男3女），最大年紀66歲，最小年紀為33歲。由《央視》釋出的畫面發現，其中一位染著紅髮的女士，走出口門時向在場媒體揮手大喊，「回家了，謝謝！」，另一位長髮女子則是在接駁車上掩面拭淚。

▲從火神山醫院出院的長髮女子掩面拭淚。（圖／翻攝央視）

▲從火神山醫院出院的長髮女子掩面拭淚。（圖／翻攝央視）

據了解，這批患者先乘坐救護車至火神山院區大門，由防疫人員維護下步行出院區，轉乘在旁等待的公共汽車。此外，院方還特地替患者舉行一場小規模出院儀式，由醫護人員為患者送上鮮花及祝福。據悉，這批出院患者兩次核酸檢測均為陰性，體溫保持三天以上正常，呼吸道症狀明顯減輕等，符合出院標準。

▲火神山醫院醫護人員替出院者送行。（圖／翻攝環球網）

▲火神山醫院醫護人員替出院者送行。（圖／翻攝環球網）

此前，火神山醫院自移交解放軍醫療隊管理使用後，從4日起接收第一批50名新冠病毒肺炎患者，已陸續收治超1000名確診病患。火神山醫院感染五科一病區主任黃文傑表示，通過這幾天的觀察，有些患者已經發生明顯好轉，我們再安排他們進行一些項目的復查，一旦符合國家規定的出院標準，就安排他出院，將空出的床位用來收治需要住院的病人。

火神山醫院醫務部助理乾振華於12日表示，當天接收的病人總數是90餘名，接收完這批病人以後，在院的病人總數將突破1000人，「整個醫院基本達到滿負荷狀態」。

▲防疫人員於痊癒患者接駁車上進行最後檢查。（圖／翻攝環球網）

▲防疫人員於痊癒患者接駁車上進行最後檢查。（圖／翻攝環球網）

據了解，火神山醫院自1月23日開工，僅用了11天便交付使用，前期由解放軍抽組1400名醫護人員擔任新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院醫療救治任務，而後又陸續從軍方抽調人手增援，採取邊收治、邊建設的策略。除各軍種不同醫療單位組成的舊制團隊，解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院也抽調15人組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。

 

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