國際

拍片沒戴頭巾！伊朗19歲重機網美「遭當局射殺」　官媒：車禍意外

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 黛安娜經常上傳沒戴頭巾的影片。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗19歲重機網紅黛安娜．巴哈多爾（Diana Bahador）日前遭政府安全部隊射殺身亡，心碎的粉絲紛紛留言哀悼。人權組織指控，這名在網路上以「寶貝騎士」（Baby Rider）為名的少女是因在社群平台發布未戴頭巾騎車的影片，才會成為當局鎖定目標。

遭實彈射殺身亡　官媒稱車禍死亡

根據《每日郵報》，海爾卡尼人權組織（Hyrcani Human Rights）指出，黛安娜來自伊朗北部貢巴德卡武斯市（Gonbad-e-Kavus），8日午夜在戈根市（Gorgan）參與反政府抗議活動期間，遭實彈擊中2次當場身亡，遺體2天後才交還給家屬。但伊朗官媒說法截然不同，宣稱死者真名為沙赫札德．莫卡米（Shahrzad Mokhami），22日因在戈列斯坦省失控撞上高速公路護欄而喪命。

與巴哈多爾家屬關係密切的消息人士透露，當局要求家屬秘密安葬遺體，並公開否認她是被政府武力鎮壓致死，否則不會歸還遺體。她的Instagram帳號也發布限時動態，宣稱她的死亡是意外所致，呼籲粉絲勿散播謠言。但人權組織強調，這份聲明是情報單位施壓下的產物。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 人權組織稱黛安娜參加示威遭安全部隊擊斃 。（圖／翻攝自IG）

18萬粉絲追蹤　不戴頭巾騎車違法

黛安娜IG擁有逾18萬粉絲，經常分享她對機車的熱愛、不戴頭巾表演特技的影片，最後一則貼文發布於本月6日，畫面中她身穿皮夾克，騎車時隨著伊朗音樂起舞。然而在伊朗，女性不戴頭巾與騎機車都屬違法行為，儘管議會近期提出法案，可能開放女性取得機車駕照。

人權組織表示，8日當晚安全部隊在戈根動用包括機關槍在內的重型武器鎮壓示威民眾，黛安娜便是在這波鎮壓中喪生。目擊者向人權組織證實，當晚的鎮壓力道遠超過前一晚的示威活動。這波抗議潮於去年12月底爆發，起因是伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率暴跌與通膨飆升，但很快演變為反政府示威。

 ▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 伊朗女性不戴頭巾與騎機車皆屬違法。（圖／翻攝自IG）

川普承諾協助　抗議規模迅速擴大

美國總統川普承諾提供「協助」後，抗議規模迅速擴大。部分伊朗民眾將高死傷人數歸咎於川普與已故國王之子巴勒維（Reza Pahlavi），認為兩人鼓勵手無寸鐵的民眾走上街頭對抗政權。流亡美國的巴勒維曾呼籲抗議者攻擊「政權的宣傳機構」，稱其為「合法目標」，但這些地點多由武裝人員駐守。

抗議活動在9日衝突加劇後逐漸平息，伊朗司法首長莫森尼-埃杰伊（Gholamhossein Mohseni Eje）26日警告，若罪行成立，對參與抗議被捕者不會從輕發落，顯示當局對數以萬計民眾立場強硬。他要求全國檢察官與法官「絕不寬貸那些在街頭殺害民眾與安全人員的罪犯」，並強調「破壞國家與人民安全者將依法嚴懲。」

德黑蘭揭反美壁畫　美航母進駐中東

與此同時，伊朗當局25日在德黑蘭革命廣場揭幕一幅壁畫，畫面呈現航空母艦甲板上戰機受損爆炸的鳥瞰圖，屍體與鮮血構成美國國旗條紋圖案。而川普據報正持續評估對伊朗發動攻擊的選項，美國林肯號航空母艦打擊群已於26日抵達中央司令部責任區，這艘核動力航艦19日通過麻六甲海峽時，由3艘伯克級驅逐艦護航。

01/26

