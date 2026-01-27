　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

▲ 才貌兼具的「美女刺客」今井優里突宣布退出眾議院選戰。（翻攝X@youri2911）

圖文／鏡週刊

日本眾議院改選將於下個月8日進行投開票，1名長相、學歷兼具的25歲美女高材生今井優里獲國民民主黨徵召參選大阪第7選區眾議員，被視為「美女刺客」。孰料事情迎來急轉彎，她今突宣布退選，原因則沒有做出太清楚解釋。

今井優里昨深夜透過社群平台X發文，宣布退出這次選舉。她表示，浪費了大家的期待及時間，深感抱歉。

才貌兼具　被視為未來新星

理由上今井優里沒有明確說明，僅強調因考慮到參選恐對工作相關人士造成困擾，因此決定退出這次選舉。

國民民主黨表示，今井優里因特人因素表達退選意願，經同意後已取消其參選資格。

今井優里自京都大學醫學部人類健康科學系畢業，還曾當過模特兒，主打要讓負擔的世代走向挑戰的世代，孰料相隔沒多久就宣布退選，震驚大票網友。

更多鏡週刊報導
偷吃粿粿被抓包！王子神隱3個月低調現身尾牙　范姜彥豐怒了：還要臉嗎？
日本女偶像上圍突升級秀「爆乳自拍」　真相大反轉
台南「離婚500」招牌變觀光景點　日本衝打卡：來了不能不拍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應
五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實了
百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」：已做心理準備
陳漢典出身法律世家！名字起源曝光
高二妹天天滑短影音「飆800度」　眼球像過度吹大的氣球
北東濕冷到明晨　周四最凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

巨蟒緊纏愛貓！她不顧5月孕肚「徒手一圈圈掰開」　奇蹟搶救活過來

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

巨蟒緊纏愛貓！她不顧5月孕肚「徒手一圈圈掰開」　奇蹟搶救活過來

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」　健檢2小時被急Call：已做心理準備

澳網女單最大冷門！第3種子高芙慘遭斯維托麗娜直落二橫掃出局

東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

告贏周玉蔻獲賠180萬　李紀珠4點聲明：詆毁名譽絕不寬貸

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

國際熱門新聞

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

好市多烤雞「大翻車」這原因挨告了

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

即／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈

2025最常被盜密碼出爐！

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面