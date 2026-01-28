印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.— ANI (@ANI) January 28, 2026
Visuals from the spot. pic.twitter.com/uL8TAyurv1
記者詹雅婷／綜合報導
印度馬哈拉什特拉邦副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）28日上午搭乘小型包機時遭遇空難，導致他與機上其他4人全數罹難。當時事故飛機是在嘗試降落的時候墜毀，現場可見濃煙竄升，殘骸散落在空地上。
????✈️ #Maharashtra Deputy CM #AjitPawar dies after his aircraft crashes in #Baramati ????️https://t.co/Zot9Hvy0Cb pic.twitter.com/lea6zf8sSA— Economic Times (@EconomicTimes) January 28, 2026
路透、NDTV報導，失事的小型飛機28日當地上午8時左右從孟買起飛，大約一小時之後，飛機試著在馬哈拉什特拉邦巴拉馬蒂市（Baramati）緊急降落，最終墜毀。當時機上就載著巴瓦爾，據信他原計畫要出席4場重要公開場合。
現場畫面顯示，飛機殘骸起火冒出濃煙。當局證實，這起事件導致機上5人全數罹難；報導稱，死者除了巴瓦爾，還有巴瓦爾的安全人員及飛行員。
#WATCH | A plane crash reported in Baramati, Maharashtra. More details awaited.— ANI (@ANI) January 28, 2026
Visuals from the spot. pic.twitter.com/xkx0vtY5cp
讀者迴響