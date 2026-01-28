　
社會 社會焦點 保障人權

Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？律師：仍有高風險　一原因難歸化

▲Toyz（圖左）、篠崎泫傳出已登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Toyz、篠崎泫）

▲Toyz（圖左）與篠崎泫傳出已登記結婚。（圖／翻攝自臉書／Toyz、篠崎泫）

記者白珈陽／台中報導

網紅Toyz（本名劉偉健）因販售大麻菸彈遭判刑4年2月，前年已入監服刑，現在傳出劉男在獄中已與另名網紅篠崎泫登記結婚，成為「台灣女婿」，疑盼藉此取得我國身份，刑滿之後免於遭驅逐出境。對此，法界人士指出，法院宣判本案時，未在刑法第95條附加劉男出獄後必須驅逐出境，因此劉是否結婚與驅逐出境無關；至於取得台灣配偶身份後就獲得「免死金牌」不用驅逐？根據移民法規，考量到販毒屬於重大犯罪，仍有高風險被處分限期離境或強制驅逐。

Toyz犯下大麻菸彈案，遭判刑4年2月定讞，目前在彰化監獄服刑

香港籍男子劉偉健在2012年幫助隊伍《台北暗殺星（TPA）》拿下電玩《英雄聯盟》世界冠軍聲名大噪，後期轉行直播主擁不少粉絲，但2021年發生涉嫌販售大麻菸彈，法院認定劉犯下共同販賣第二級毒品罪、共同犯販售第二級毒品未遂罪等6罪，判處4年2月有期徒刑，案經上訴最高法院駁回，劉於前年5月發監台中監獄服刑，去年移監彰化監獄。

出獄後必須驅逐出境？律師：法官在刑法尚留有餘地

有關今天傳出劉在獄中已與女友篠崎泫登記結婚，外界好奇劉是否因此取得台灣配偶身份而不用被驅逐出境？曾任彰化、台中地檢署及高檢署台中分署檢察官，現任律師林依成指出，根據判決書，法官並未主文中宣告劉在執行期滿後須驅逐出境

林依成說明，刑法第95條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，「得」於執行完畢或赦免後，驅逐出境，意指法官會審酌該名外國人是否展現悔意、有無教化可能，再於執行完畢後去裁量是否驅逐出境，這表示劉在刑法方面，仍留有餘地。

與本國籍人士結婚獲免死金牌逃過強制出境？律師：犯下重大犯罪者，仍有高風險

另外根據入出國及移民法第36條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告，於刑之執行完畢、赦免或緩刑期滿後，內政部移民署「得」強制驅逐出境，同樣不是一定會被驅逐。不過，若是涉及毒品、暴力或危害國家安全等重大犯罪者，即使有婚姻關係（依親），仍有很高風險被處分限期離境或強制驅逐。

Toyz獄中結婚，仍屬外籍人士身份，因犯罪難透過歸化取得中華民國國籍

至於外國人在台受刑期間結婚，是否具有中華民國國籍身份？林依成表示，外籍人士與中華民國國民結婚，僅是取得「國民配偶」身份，原始國籍並不會改變，法律身份仍屬外國人，受入出國及移民法規範。

若要取得中華民國國籍，必須依國籍法第3條及第4條規定辦理歸化，而申請歸化需要具備「在台灣合法居留連續一定年限」、「具備基本語言能力及國民權利義務常識」、「無犯罪紀錄」等條件；從相關條件看來，劉在「無犯罪紀錄」這點並不符合，通常會被認定不符素行端正，導致無法申請歸化。

