天花板流下「暗紅謎樣液體」飄惡臭！樓上房客死亡逾7日已成腐屍

美國明尼蘇達州網友麥凱迪(AJ McCrady)與室友舒爾茨(Evin Schultz)上周發現,家裡總是瀰漫不明的可怕氣味,公寓天花板出現奇怪的深色污漬,最後甚至流下深色謎樣液體。維修人員也摸不著頭緒,想要詢問樓上住戶是否也有相同問題,卻發現一具腐爛遺體。據了解,那一名房客已經死亡超過一周。

My apartment has smelt horrible recently and I just found out the guy living above me has been dead for over a week...and before you ask, his body was just discovered after his blood leaked down the ceiling into our apartment this morning pic.twitter.com/xikb9eH4XJ