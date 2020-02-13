死亡率多少、痊癒後可免疫？新冠病毒「6大關鍵問題」一次看

▲新冠病毒疫情擴散，《BBC中文網》整理出疫情6大關鍵問題。（圖／路透）



記者吳美依／整理報導

新冠肺炎疫情擴散，世界衛生組織（WHO）與全球傳染病防範研究合作組織（GLOPID-R）合作，2月11日至12日在瑞士日內瓦聯合舉辦研究與創新論壇，全球超過300名科學家參加，討論兩個多月以來對於新冠病毒的研究與認識，《BBC中文網》整理出6大重點如下：

【新冠病毒危險性？】

根據目前數據，感染新冠病毒死亡率大約2％，一些科學家認為，其危險性似乎小於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸綜合症（MERS），但這個數字可能不太精確。

大批病患正在接受治療，結果仍是未知數，加上疫情爆發初期缺乏完整病例診斷、追蹤與登記，也許有不少症狀輕微、沒有通報的病患，北京當局資訊透明性的議題等等都有可能影響數據，因此精準計算死亡率可能有所困難。此外，科學界也要密切關注「病毒突變」的可能性。

【「人傳人」嚴重性？】

大部分病毒性呼吸道感染疾病透過病患咳嗽、打噴嚏等途徑傳播，SARS、伊波拉患者都是出現症狀以後才會傳染，然而新冠病毒已出現「無症狀感染」，疫情將更難控制。

根據目前病例，一名感染者平均會傳染2人至3人，意味著病毒可以「自我維持」，也就是說，疫情不會自生自滅。但世界衛生組織初步指出，潛伏期大約是2天至10天，成為一項參考指標，若未來獲得更深入的了解，此時間區段將被縮短。

關於人傳人的議題，目前迫切需要解答的問題還有，無症狀、潛伏期患者的「隱形傳播」能力，以及是否出現「超級傳播者」。

▲科學家目前仍在研究新冠病毒治療方法與疫苗。圖為成都醫護人員搬運隔離患者。（圖／路透）



【哪些族群最危險？】

科學家目前仍不清楚較容易感染與不易感染的族群，雖然根據目前數據，嬰孩病例相對少了許多，但其中原因依然不明。如果談及已知流感病毒，免疫力較差的老年人與慢性病患者罹病以後風險更大，但醫學界尚未釐清感染新冠病毒以後，最有可能出現嚴重、威脅生命症狀的族群。

【新冠病毒出現治療方法了嗎？】

新冠病毒仍沒有治療方法，目前主要治療手段是緩解症狀、維持生命，透過輸氧、輸液與呼吸器讓患者獲得足夠的營養、水分與休息，最終依靠自身恢復的免疫力擊敗病魔。此外，全球各地科學家已正在努力研發疫苗，預計今年年底前可以展開人體試驗。

▲新冠肺炎出現人傳人現象，疫情更難控制。（圖／達志影像／美聯社）



【患者康復以後是否免疫？】

感染新冠病毒的患者可以完全康復。根據中國國家衛生健康委員會，症狀輕微者一周內就可痊癒，身體也會出現免疫力，但可能隨著時間推移逐漸降低，無法保證長期、全面。

【疫情是否能被遏止？】

WHO表示，疫情可以獲得控制，但許多人對此質疑，擔心新冠病毒成為全球性傳染疾病，包括美國疾病管制與預防中心（CDC）前首長。專家學者以起源自沙烏地阿拉伯的MERS為例指出，冠狀病毒在高溫環境一定仍可傳播，因此在控制疫情方面，「傳播程度」更為重要，唯一方法就是防止患者繼續把病毒傳染他人，必要防疫行動包括：

一、限制人員流動。

二、加強洗手等預防措施。

三、隔離治療患者。

四、追蹤、篩檢曾與病患密切接觸者。

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