試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

▲北韓最高領導人金正恩27日和女兒金主愛，前往位於平壤北側一帶，視察並指導600mm大口徑放射砲試射。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓聯合參謀本部昨（27）日偵測到北韓（朝鮮）從平壤北側一帶向東海（日本海）發射多枚彈道飛彈。對此，北韓官媒《朝中社》今（28）日證實，成功試射經改良的600mm大口徑放射砲（多管火箭砲）武器系統，射程可達400公里，能打擊南韓全境軍事設施，北韓最高領導人金正恩與女兒金主愛一同到場視察。

金正恩透露，即將於2月召開的朝鮮勞動黨第9次代表大會上，將公布下一階段的核威懾計畫。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓導彈總局7日針對引進新技術的「更新型」600mm大口徑放射砲武器系統進行效能驗證試射，其發射的4枚放射砲彈全數命中358.5公里外的海上目標。

金正恩親赴現場觀看試射後表示，此次測試對於提升國家「戰略性嚇阻效果」具有重大意義，並對武器系統性能表現表示高度滿意。他指出，相關技術更新是為了更精準、有效地發揮武器最強攻擊特性，使其適合「特殊的攻擊用途」，整體性能指標皆朝向極大化攻擊力的方向提升。

北韓特別強調，該武器系統搭載「可無視任何外部干擾的自律精密導引飛行體系」，展現其技術優勢，並聲稱在未來數年內，其他國家難以達到相同水準。外界分析，這類系統可能是為了因應GPS干擾等電子戰手段而設計的新型導航方式。

根據南韓《韓聯社》，韓國國防安保論壇事務總長申宗祐（音譯）指出，該款北韓放射砲可能搭載由俄羅斯提供的軍用GPS系統，或結合不依賴衛星導航、僅透過內建感測器修正飛行誤差的技術。

南韓統一研究院資深研究員洪敏（音譯）則認為，彈體在飛行末端階段可能具備光學或影像比對能力，以提升命中精準度。

此次公開的新型600mm放射砲，發射車輛由4軸構成，發射管數量由原本的4管增至5管，但發射管直立裝置則由左右各1組改為中央1組。金正恩提及該武器適合「特殊攻擊」，被解讀為具備搭載戰術核彈頭的能力。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析，600mm放射砲早已被北韓定位為戰術核武運載平台，北韓亦宣稱可搭載戰術核彈頭「火山-31」，其最大射程約400公里，足以涵蓋南韓全境，對南韓核心戰略設施及駐韓美軍基地構成威脅。