霍諾德攀101酬勞8位數！資深媒體人分析「難度+風險」：有點低價

記者施怡妏／綜合報導

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，在91分鐘內成功登頂，由Netflix進行全球直播。據了解，霍諾德這次來台攀登的酬勞高達6位數美元，約為50萬美金，折合新台幣1570萬元。資深媒體人「莎莉夫人」表示，完成這樣的高難度挑戰，千萬台幣都嫌有點低價了。

酬勞上看2千萬 莎莉夫人：他的價值，無價！



資深媒體人「莎莉夫人」在臉書發文，根據《紐約時報》報導，他此行來台酬勞高達6位數美元，約為50萬美金，折合新台幣1570萬元；但霍諾德一點都不在意，即便不拿酬勞，他也願意挑戰，並表示「只要大樓允許，我就會去」，而家人的支持是他最大的後盾。

有民眾驚呼「不到2小時賺2千萬台幣，這時薪也太高了。」但她認為，實際拆解這項極限運動的難度和風險，就知道這錢太難賺了，「在無繩索、無防護的情況下，攀爬高達508公尺、共101層樓的台北101大樓，太難了。完成這樣的高難度挑戰，千萬台幣都嫌有點低價了。」

「莎莉夫人」也藉此反思職場價值觀，不少人面試時仍習慣回答「依公司規定」來避談薪資，卻忽略了真正的價值是來自挑戰極限、完成他人不敢做的事。她引用霍諾德的一句話「沒有人是因為快樂舒適而成就偉大」，面對恐懼、突破極限的精神，才是真正「無價」的價值，「你還覺得90分鐘賺進新台幣2千萬元，算高薪嗎？ 我認為他，無價。」

霍諾德：就算沒有酬勞、沒有轉播也會挑戰



事實上，霍諾德受訪時強調，他攀登台北101不是為了錢，就算沒有電視轉播、沒有酬勞，只要管理單位同意，他也願意免費去爬。「嗚咪醫師」吳明穎好奇之下，查了霍諾德背景，赫然發現他早在2012年就成立霍諾德基金會（Honnold Foundation），長期捐出自己年收入的1/3，投入全球太陽能、能源可近性計畫。

霍諾德基金會官網提到，當時他住在改裝廂型車中四處攀岩，在完成Chad（查德）與 Borneo（婆羅洲）探險後，開始研究環保與能源議題，最終聚焦太陽能，這項技術既實用又具普適性，能為偏遠家庭帶來光明，也能提升城市永續發展。

．本文經「資深媒體人 莎莉夫人」授權轉載。