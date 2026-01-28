　
政治

TPASS等新興計畫預算先行動支卡關！　韓國瑜宣告下會期再表決

▲▼前中廣董事長趙少康20日於立法院舉辦「七十少年趙少康的時代現場」新書發表。會場政商名流踴躍出席，包含國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨總召柯建銘、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、作家張大春、王偉忠、薛香川、關中等都出席表達祝福。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總召柯建銘、立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

115年度總預算卡關，國民黨、民眾黨團近日提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查。立法院長韓國瑜今（28日）為此召集朝野協商，對於民進黨反對藍白只放行2%預算，國民黨團總召傅崐萁表示，整體總預算實際已經可以動用高達92.5％，民進黨一直講「2％」，到底是哪來的說法？最終朝野未達共識，韓國瑜裁示，請行政院主計總處提供經常性經費、延續型計畫數額及項目提供各黨團參考，此案擇期再協商。

國民黨黨團書記長羅智強表示，民進黨過去在宣傳TPASS、生育津貼、老舊校舍等，非常擔心因無法動支造成政策延宕，今天國民黨、民眾黨先同意予以動支，按照程序有一個月冷凍期，呼籲民進黨高抬貴手，不要堅持冷凍期，如此在周五院會就可以通過動支案，這才是放下黨爭、民生優先的示範。

傅崐萁也說，民進黨一直在講2%，立法院預算中心已經把所有數字算出來，只要是延續性計畫都可以執行，現在總預算可以執行的有92.5%，民進黨到底哪裡來的說法？

民眾黨團副總召張啓楷則說，1月22日黨團協商時，民進黨抹黑造謠說要放行的新興計畫只占總預算2%，現在擋的是防洪治水，是TPASS的錢。

民進黨團總召柯建銘則批評，藍白滿口笑話，總預算要過就全部過，不是挑三揀四，用政治手段處理總預算無法接受。民進黨團書記長陳培瑜也說，他們今天尊重韓院長召開院長等級協商，是要告訴藍白，總預算不審都是藍白的問題，難道不列在先行動支表上的都不重要嗎？

最後，韓國瑜宣告，對於新興計劃協商，目前各黨團意見不一致，還要繼續溝通，目前此案還在冷凍期，若沒有協商結論，院會也無法處理；請行政院主計長將經常性經費與延續性計劃，較上年度各機關別增加數額及項目提供給各黨團參考；本案擇期再協商表決。

精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

TPASS新興計畫預算韓國瑜

