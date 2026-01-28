快訊／曾任2屆鎮長！前蘇澳鎮長李坤山辭世　享壽87歲　

▲前宜蘭縣蘇澳鎮長李坤山辭世。（圖／翻攝蘇澳鎮公所）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

前宜蘭縣蘇澳鎮長李坤山，於本月26日辭世，享壽87歲。李坤山為蘇澳第十三、十四屆鎮長，為現任蘇澳鎮長李明哲的父親。

蘇澳冷泉再造推手 李坤山卸任揭8年施政歷程

根據蘇澳鎮公所官網，2006年228日李坤山卸下2任鎮長職務，他在感言中表示，執掌蘇澳鎮政轉眼八年，鎮長坤山回顧任內歷程，感謝鄉親支持與公所團隊齊心投入，讓多項既定目標得以推進。他表示，自己始終抱持不敢鬆懈的心情面對鎮政，希望多年努力沒有辜負地方期待，也為蘇澳打下更穩固的發展基礎。

坤山上任初期，即以「觀光發展」與「水患治理」作為施政主軸。他回憶，早年每逢豪雨便憂心成夜，低漥地區與校園頻傳積淹水，身為鎮長備感壓力，因而積極向上級爭取經費，全力推動防洪與排水改善工程。

在中央資源挹注下，地方陸續完成後湖排水、蘇西水門與主要道路下水道系統整建，並同步進行白米溪清淤工程，降低溪水溢流風險。近年多次颱風逼近甚至登陸蘇澳，市區皆未再出現大範圍淹水情形，水患問題明顯改善。

讓蘇澳走向國際 推冷泉嘉年華帶動市區更新引擎

談到城市發展，坤山多次強調「冷泉是蘇澳的關鍵」。任內全力推動冷泉再造計畫，獲交通部納入六年開發方案，挹注約一億二千萬元經費，並獲中央列為示範溫泉優先推動項目，成為帶動市區更新的重要引擎。

為提升能見度，鎮公所舉辦多場冷泉嘉年華與活動，成功吸引大量遊客與國際關注，也同步推廣在地農特產。另配合開闢七星嶺古步道，串聯景觀與自然資源，逐漸形成具代表性的觀光路線，為蘇澳增添新亮點。