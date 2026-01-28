從追人次到拼感動　王全玉、楊勝評：台灣觀光轉型應重價值與體驗

▲（圖／ETtoday資料照）



記者陳弘修／台北報導

隨著全球旅遊市場逐步回溫，台灣觀光產業也站在轉型的關鍵路口。針對近來各界熱議的國際旅客來台人次數字，台灣入境旅遊協會榮譽理事長王全玉與前桃園市觀旅局局長、現任學界專家楊勝評皆認為，台灣不應再陷入單一數字的迷思，觀光發展更重要的是回到「價值」與「體驗」本身，讓旅客留下感動，才是長遠競爭力的根本。

王全玉直言，社會對入境人次「過度焦慮」，把數字視為唯一目標，反而模糊了觀光的本質。他指出，旅客數量應該是品牌經營成熟後自然產生的結果，而不是硬性追逐的指標；與其執著總人次，不如依不同市場、不同客群特性，例如會展旅遊、修學旅行等，分別思考合適的質與量，才能讓資源發揮最大效益。

楊勝評也持相同看法。他認為，觀光的核心在於「走出熟悉的生活圈，體驗不同的生活樣貌」，單一人次數據雖具參考性，但若能同步檢視旅客滿意度與重遊意願，更能反映產業的真實體質。他強調，快樂與否才是旅遊最重要的指標，能被旅客記住的價值，往往比短期人數成長來得長遠。

從產業結構面來看，王全玉點出目前台灣觀光最大的問題，在於行政與行銷之間缺乏有效銜接。他形容，國家就像一項產品，政府負責對外行銷，但真正支撐品牌的，仍是後端完整的商業模式與供應鏈。如果只重前端宣傳，卻忽略食、宿、遊、購、行的整合，或在簽證、交通等行政環節出現斷鏈，再亮眼的行銷也難以轉化為實際體驗。

王全玉認為，旅客不會只為了一間飯店或一道料理專程來台，觀光賣的是整體感受，政府必須展現決心，讓行政措施與行銷策略同步推進，協助產業界建立具國際競爭力的商業模式，避免體驗被碎片化。

在服務與體驗層面，楊勝評則建議產業思維應從「景點本位」轉向「遊客本位」。他指出，隨著自由行旅客比例提高，交通接駁是否順暢、行李能否輕鬆處理，往往直接影響整體感受，像是行李直送等貼心服務，看似細節，卻是創造價值的重要關鍵。

展望觀光未來發展，楊勝評也提出觀光轉型的具體方向。他認為，台灣應引導更多元的旅遊玩法，善用在地達人，帶領旅客走進巷弄、體驗文化；同時也鼓勵業者從緊湊行程，轉為節奏更從容、服務更精緻的經營模式；在政策層面，則應將資源投入軟體優化與數位科技應用，打造更友善的旅遊環境。

綜合兩位專家的觀點，無論是王全玉強調的商業模式與行政整合，或是楊勝評提出的遊客視角與服務創新，核心都指向同一件事，就是提升台灣觀光的價值與深度。兩人也期盼產官學攜手合作，讓台灣觀光不再陷入價格競爭的紅海，而是走向以體驗與感動取勝的藍海，真正讓國際旅客感受到賓至如歸。