關稅突飆25%！川普鬆口「會跟南韓解決」　美韓本周華府磋商





▲ 川普稱將與南韓討論關稅解決方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普27日針對南韓關稅鬆口表示，「我們會和南韓解決這件事」，為日前突然宣布將對南韓商品加徵25%關稅的強硬立場留下轉圜空間。川普前往愛荷華州演講前在白宮受訪時做出上述表態，但並未說明具體解決方案。

美韓官員本周華府會面 貿易代表：他們已收到訊息

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則在《福斯財經網》節目中透露，當天稍早已和南韓官員對話，雙方將於本周稍晚在華府會面磋商。他強調，「我認為他們已經接收到我們的訊息了」，並補充說明，「我們並沒有特別針對南韓，他們是盟友，但在經濟層面上必須取得平衡。」

美韓貿易逆差飆至650億美元 格里爾：必須改變

格里爾指出，美韓貿易逆差在前任拜登政府期間已飆升至650億美元，這種情況「無法持續且必須改變」。他解釋，美方原本將南韓商品關稅從25%降至15%，條件是首爾承諾對美投資3500億美元、開放更多美國汽車進口，並消除農產品非關稅障礙，「但與此同時，他們未能通過相關法案以落實這項投資計畫。」

川普批南韓未履行協議 首爾措手不及

此前川普於26日發文，宣布調升南韓汽車、木材及藥品等進口商品關稅至25%，批評南韓國會未履行去年達成的協議，消息震驚首爾當局，官員表示措手不及。南韓國會預計2月才會召開全體會議表決相關法案，目前有5項涉及對美投資的法案待審，執政的共同民主黨預期可望在2月通過。