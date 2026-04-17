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中駐日使館斥責日方失職　「遭炸彈威脅與持刀闖入」查40天無進展

▲中日關係。（圖／路透社）

▲高市早苗去年發表敏感涉台言論後，中日關係一路下滑。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對中國駐日使領館近期接連遭受恐怖威脅與現役自衛隊員持刀闖入事件，中國駐日本大使館施泳施泳臨時代辦昨16日舉行記者會，詳盡披露相關案情，對日方未能有效保護外交機構安全表示強烈不滿。施泳強調，日方應加快查清案情，依法嚴懲涉案人員，並向中方作出負責任的交代。

中國駐日本大使館昨16日舉行記者會，施泳臨時代辦發佈大使館近期受到系列恐怖威脅有關情況。日本媒體、中國駐日媒體、華文媒體等約20名記者出席。

施泳表示，上個月5日自稱「由前警察和前自衛隊員組成的軍事精銳部隊」人員向大使館寄送恐嚇信，威脅將襲擊使領館，並對所有在日「支那人」進行消滅。報警後，「日方未予重視，未採取有力措施，至今未查明事實真相。」

施泳透露，收到恐嚇信19天後，發生現役自衛隊官員村田晃大持刀翻牆闖入中國大使館的嚴重事件。中方緊急向日本外務省、警方提出嚴正交涉。

隨後3月31日，又一名自稱「應急預備自衛官」人員發出網路恐嚇信，聲稱在中國使館內安裝遠距離遙控炸彈，日警當天對使館展開近2小時的排彈作業。

施泳指出，上述事件嚴重違反國際法，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交機構館捨安全，性質影響極為惡劣。《維也納外交關係公約》明中方已反復闡明嚴正立場和明確要求。我們再次強烈敦促日方加快查清案情，依法嚴懲涉案人員，向中方作出負責任的交代。採取有效措施保障中國駐日使領館館捨和人員安全，杜絕此類案件再次發生。確規定，「使館館舍不得侵犯」「接受國負有特殊責任，採取一切適當步驟保護使館館捨免受侵入或損害，並防止一切擾亂使館安寧或有損使館尊嚴之情事」，但日方未能切實履行應盡的國際法義務，未能有效保護中國使領館和外交人員的安全。

他強調，「現在距離收到恐怖威脅信件已超過40天，其間我館就系列恐怖威脅事件與日本警方交涉近30次，但相關案件調查始終未取得進展。」

已知目前進度，涉嫌於3月24日持刀闖館的陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，日本警方之前以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕。4月14日，日本警方以涉嫌違反槍支刀具法「再次」逮捕村田晃大。

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