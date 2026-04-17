新北5歲童藥局被摸屁股！母機警發現狂罵　阿北瞎扯：看他可愛

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名女子，昨天（16日）晚間帶著5歲的兒子，前往四維路一帶藥局購物，女子在挑選商品時，突然發現一名老翁靠近她兒子攀談，還伸手觸碰其臀部，隨即上前喝斥並報警處理，警方到場，老翁則解釋：「他很可愛，我想買東西給他啦！」仍遭到警方痛斥，隨即帶回警局偵辦。

▲吳姓男子辯稱看男童可愛才會拍他屁股，遭到警員當街怒斥。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天晚間6時許，林姓女子帶著5歲的兒子，到新莊住家附近藥局，準備購買生活藥品；林女在店內專心挑選商品時，5歲兒就站在一旁的出入口處，85歲吳姓老翁正要進入店內購物，發現男童在站門口，竟直接靠近搭話，並伸手拍打男童臀部，被一旁購物的林女發現，立即上前阻止。

▲吳姓男子進入藥局摸5歲男童臀部，遭到警方逮捕移送。（圖／記者陸運陞翻攝）

林女發現後，上前不斷質問吳男：「為什麼摸我兒子屁股！」並且立即撥打110報案；警員迅速抵達，吳男稱：「覺得小孩子很可愛，想買東西給他，所以才會拍他一下。」警員當場喝斥「別人是可以隨便亂摸的嗎？」隨即將其逮捕，並帶回派出所依違反性騷擾防治法，移送新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲民眾，若遭到性騷擾，應當立即遠離危害並記下嫌疑人的特徵，任何人都有可能被性騷擾，嚴重的性騷擾行為可能演變成性侵害或強制猥褻，因此遇到性騷擾一定要勇於制止、勇敢說不，立即申訴求救！