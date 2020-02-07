快訊／徐正文是「韓粉社團」管理員　韓國瑜發聲明回應了

▲國民黨中央委員、湖北台商救援會長徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

首批武漢返台包機名單引發爭議，使居中協調的湖北台商救援會長徐正文近日飽受批評，甚至有網友發現他曾是「韓國瑜後援會」臉書粉絲團管理員，導致高雄巿長韓國瑜也被流言波及。

韓國瑜7日透過巿府新聞局發布聲明，解釋徐正文擔任「韓國瑜後援會」臉書粉絲團管理員，純屬是「支持者的自發行為」，兩人合照都是屬禮貌性互動，關於徐先生其他個人行為，他毫無所悉。

▲韓國瑜視察客運時，低頭聞消毒水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

韓國瑜7日前往視察漢程客運，了解公共運輸業防疫SOP程序，確保讓市民搭乘可以安心，當客運人員準備擦拭消毒時，他先是問了消毒用具是否為標準配備，接著更低頭聞了桶子內的消毒水，工作人員見狀解釋消毒水的調配方法，他又低頭並用手撈起消毒水又聞了一次。

事後媒體詢問「開學後是否強制小學生戴口罩？」、「為何口罩一直滑落？」聽到關鍵口罩兩字，韓國瑜特別停下腳步。他說「高雄是唯一一級防護城市，我是一級指揮官，假設我不戴口罩，外面又說你這一級防護的指揮官自己都不戴口罩怎麼辦，反面也可以講，但我覺得我們起碼做一個示範，戴口罩、勤洗手、量體溫，最基本的。」