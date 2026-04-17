假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

▲37歲繼父安達優季。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤死亡，37歲繼父安達優季坦承棄屍、勒斃繼子結希。警方研判，直到3月23日失蹤當天上午，結希仍維持生命跡象，由繼父開車載往學校，然而此後行蹤卻成謎。中午前，校方致電表示結希未到校。此時，安達優季開著車，載著妻子、同時也是孩子生母前往學校，準備「接孩子放學」。

根據日媒《集英社》，京都府警察本部指出，當時仍是國小5年級學生的男童安達結希，直到3月23日上午為止仍確定維持生命跡象，由於當天是6年級生的畢業典禮，結希必須以「在校生」身分前往參加。當天上午，繼父優季罕見地開著黑色自用轎車離開家門，載著結希前往10公里遠的學校。

京都府警方證實，事後已經確認嫌疑犯（安達優季）名下的車輛曾經抵達學校附近。至於男童結希「是否有下車」，警方則是表示目前不便詳細回覆。《集英社》分析，也就是從此刻開始，安達結希的行蹤成謎，無法被證實有無下車到校。

▲安達優季開著黑色轎車，載送繼子結希前往學校後殘忍殺害，警方17日至住處查扣該輛車。（圖／達志影像／美聯社）

此後，繼父安達優季竟然開車回家，載著妻子、同時也是男童結希的生母上車後，再度出發前往學校。上午11時45分，夫妻倆待在車上，此時校方透過結希的母親手機，致電通知結希當天上午並未到校。

約莫15分鐘後，安達優季撥打110向警方報案，「我們把孩子送到學校，然而當我們準備來接孩子時，校方卻告訴我們，『孩子沒有到學校上課』。」

警方從這一刻起展開行動，直到4月13日傍晚鑑識人員在山林中發現男童安達結希的遺體，並於16日凌晨以棄屍罪嫌緊急逮捕繼父安達優季。

▲警方17日至安達家查扣30餘物件。（圖／達志影像／美聯社）

當地記者向《集英社》透露，其實早在男童失蹤3天後的3月26日，警方就前往安達家針對黑色自家車進行鑑識作業，鑑識人員調查車內的導航資料、蒐集後車廂的物品，因此可以說是從這一刻起，警方就懷疑男童的失蹤肯定與繼父有關。

日本主流媒體今（17）日陸續報導，繼父優季黑色自用車的行車紀錄器影像，其中男童失蹤當天的部分影像遭到刪除。相關人士透露，儘管目前京都府警方婉拒對外證實行車紀錄器是否能拍攝到車內，但光是從車外的影像便有可能清楚拍攝到男童結希上下車的身影。

對此，警方在調查階段曾要求安達優季交出行車紀錄器資料，但安達優季卻拒絕。

安達優季被逮捕後向警方坦承，「在開車送到學校之後，我在京都府南丹市內將（結希）殺害，並當場棄屍」。

▲安達結希。（圖／京都府警）

對此，當地記者分析詳細時間，指出其實3月23日返家後的安達優季趁中午開車載著妻子再度前往學校之前，就已經將安達結希殘忍殺害，並將屍體棄置山林內。而在校方透過手機致電通知男童母親後，安達優季乾脆扮演起「受害者家屬」，以受害者姿態向警方報案。

《集英社》最後更感嘆，男童結希的生母坐上丈夫的車，夫妻倆一同向警方報案兒子失蹤，無形中慘遭丈夫用來製造「不在場證明」（Alibi），幸好安達優季的種種犯罪心理早已被京都府警方看穿。