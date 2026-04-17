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獨／求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

記者許權毅／台中報導

台中市一名林婦失蹤多日，兒子李男跟媳婦邱女四處苦尋，甚至向進香的白沙屯媽祖下跪祈求，最終昨日在張氏玉姑娘廟旁大水圳找到人。媳婦邱女說，收到通知時，心情很兩難，希望是，卻又希望不是，如今媽媽真的不在了，希望好好辦完後事，感謝媽祖婆，也感謝幫助找尋的人。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中林婦失蹤多日，向白沙屯媽祖祈求找尋婆婆的孝媳邱女，述說昨日收到消息的兩難，不斷流淚。（圖／記者許權毅攝）

回顧本案，警方在11日收到家屬報案，稱林婦（77歲）失聯，四處苦尋又無果，引起社會關注。媳婦邱女因為找不到婆婆，13日向正好要南下進香的白沙屯媽祖祈求，結果媽祖鑾轎真的停在邱女前，猶如在聽著邱女述說心事，昨日（16）傳出林婦被發現陳屍離家4公里大水圳裡，冥冥之中的巧合，猶如媽祖協助尋人，讓林婦的返家、入土為安。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲林婦被發現在離家4公里處的大圳出水口處陳屍。（圖／記者許權毅攝）

邱女跟《ETtoday新聞雲》說，當下跟媽祖婆說，希望趕快找到媽媽，好像媽祖婆也有聽到我說的話，最希望當然是媽媽平安、沒事回到家，昨天收到通知過去看，目前確認衣著、物品就是媽媽，但是還要等確認，因為身體浮腫很難辨認。真的很感謝媽祖婆還有大家這樣幫忙，很多人會打來，現在媽媽回來了，好好幫他辦完後事，讓婆婆好走。

李男跟邱女說，有跟媽祖婆祈願，就應該要去還願，不論結果不管怎樣，但我們找到了，公公跟婆婆接連過世，目前因為還沒辦法去還願，一般來說習俗要等百日之後，會擇日再去還願。

▲▼ 。（圖／烏日警分局）

▲大肚分駐所長陳名臻（右）積極尋找林婦，家屬十分感謝。（圖／烏日警分局）

邱女說，要特別感謝大肚分駐所長陳名臻，昨天聽到消息要前往確認時，心裡很急，也不會形容，因為確認是的話，媽媽就沒希望，不是的話，又還有一點點的希望，媽媽還在。陳所長可以體會到我的心情，知道我思緒很亂、空白了，專程開警車載我去，還全程陪到尾，非常感謝。

邱女坦嘆，媽媽真的不在了，感情好不敢說，但就是一家人。婆婆也是自己媽媽，總是很擔心，就是想找你回來，希望媽媽一路好走。

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