把「賴品妤」看成「賴士葆」？立法院長選票曝光...她剛當立委「第三高票落選院長」





▲第十屆立法院院長選票。（圖／民進黨團提供）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，同日上午舉行院長選舉投票，最終由民進黨立委游錫堃以73票當選新任立法院長，沒想到，同黨籍的賴品妤竟然也意外獲得一票。事實上，這次的立法院長選票賴品妤正好排在賴士葆下方，就有綠營立委推論，應該是國民黨立委要投賴士葆，沒想到卻意外蓋成賴品妤。

院長投票結果於上午11時50分出爐，游錫堃除獲得民進黨團62席、時代力量黨團3席、台灣民眾黨團5席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得73張選票，順利當選立法院長。

國民黨立委賴士葆則獲得36票，另外國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲得1票，另有無效票1張。但國民黨團總共有38席立委，若加上無黨籍立委傅崑萁與高金素梅2票，最多應可獲得40票，但賴士葆最終僅獲得36票，低於黨團成員的38席，因此推測應該至少有2名國民黨立委跑票。

到底是誰投給賴品妤？從選舉結果看來，綠營立委沒有跑票，反倒是國民黨有兩票跑票。藍綠兩黨都有不具名委員及幕僚私下討論，可能是因為這次的立法院長選票上，「賴品妤」的位置正好在「賴士葆」下方，所以有藍營立委想要投給「賴士葆」時，卻不小心蓋在「賴品妤」的選票上，才會有這次的結果。

賴品妤身為新科立委，沒想到當立委的第一天就獲得意外的「一票」支持，她隨後在臉書搞笑發文，「誰立法院長投給我！我真的沒有投給自己！！！冤枉啊啊啊」，更開玩笑稱自己是「第三高票落選院長」。

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